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Секатор, лопата, ведро – что ещё нужно дачнику весной, кроме терпения

2:52
Садоводство

Весна — горячая пора для дачников! Пока одни любуются первыми цветами, другие уже носятся с граблями и секаторами. Если не начать вовремя, участок рискует превратиться в хаос, а урожай может и не порадовать. Разбираемся, какие работы в саду и огороде нельзя откладывать и как подготовить землю к новому сезону.

Садовый инструмент
Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Садовый инструмент

1. Наводим порядок: убираем, рыхлим, подкармливаем

Как только снег сошёл, пора разгребать последствия зимы:

  • Собираем мусор (ветки, листву, случайно залетевшие пакеты).
  • Перекапываем почву на грядках или хотя бы рыхлим, если земля не сильно уплотнилась.
  • Вносим органику (компост, перегной) и азотные удобрения, чтобы грунт быстрее прогрелся.

2. Обрезка деревьев и кустарников: не жалеть, а омолаживать

Пока деревья не проснулись, удаляем старые, поломанные и загущающие крону ветки. Это улучшит проветривание и снизит риск заболеваний.

  • Малина — убираем старые побеги, а верхушки укорачиваем на 5 почек.
  • Смородина и крыжовник — удаляем старые (5+ лет) ветки, слабые побеги и всё, что растёт слишком низко.

3. Обрабатываем сад от вредителей и болезней

Не ждём, пока тля и грибок устроят вечеринку на ваших деревьях.

  • Опрыскиваем железным или медным купоросом, бордоской жидкостью.
  • Используем инсектициды, если осенью пропустили вредителей.
  • Побеливаем деревья, чтобы защитить их от солнечных ожогов и насекомых.

4. Готовим грядки и теплицы: не время для лени

В теплицах:

  • Моем стены, убираем старый грунт (если нужно), дезинфицируем почву.
  • Вносим перегной, торф и золу, чтобы подготовить землю к посадкам.

На грядках:

  • Размечаем и формируем стационарные грядки.
  • Накрываем землю плёнкой, чтобы она быстрее прогрелась.

5. Высаживаем рассаду и сеем ранние культуры

Ранней весной можно сеять морковь, редис, салат, укроп, пастернак, щавель и ревень.

Рассада (помидоры, перцы, баклажаны) высаживается, когда ночные температуры становятся стабильно положительными. Перед этим растения закаливаем.

6. Как защитить растения от возвратных заморозков

Весна коварна, и даже в мае может ударить мороз. Чтобы не потерять всходы:

  • Укрываем грядки агроволокном, ведрами, коробками.
  • На ночь разжигаем дымовые костры — это повышает температуру на участке.
  • Обильно поливаем растения вечером — влажная почва лучше держит тепло.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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