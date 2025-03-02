Секатор, лопата, ведро – что ещё нужно дачнику весной, кроме терпения

Весна — горячая пора для дачников! Пока одни любуются первыми цветами, другие уже носятся с граблями и секаторами. Если не начать вовремя, участок рискует превратиться в хаос, а урожай может и не порадовать. Разбираемся, какие работы в саду и огороде нельзя откладывать и как подготовить землю к новому сезону.
Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Как только снег сошёл, пора разгребать последствия зимы:
Собираем мусор (ветки, листву, случайно залетевшие пакеты).
Перекапываем почву на грядках или хотя бы рыхлим, если земля не сильно уплотнилась.
Вносим органику (компост, перегной) и азотные удобрения, чтобы грунт быстрее прогрелся.
2. Обрезка деревьев и кустарников: не жалеть, а омолаживать
Пока деревья не проснулись, удаляем старые, поломанные и загущающие крону ветки. Это улучшит проветривание и снизит риск заболеваний.
Малина — убираем старые побеги, а верхушки укорачиваем на 5 почек.
Смородина и крыжовник — удаляем старые (5+ лет) ветки, слабые побеги и всё, что растёт слишком низко.
3. Обрабатываем сад от вредителей и болезней
Не ждём, пока тля и грибок устроят вечеринку на ваших деревьях.
Опрыскиваем железным или медным купоросом, бордоской жидкостью.
Используем инсектициды, если осенью пропустили вредителей.
Побеливаем деревья, чтобы защитить их от солнечных ожогов и насекомых.
4. Готовим грядки и теплицы: не время для лени
В теплицах:
Моем стены, убираем старый грунт (если нужно), дезинфицируем почву.
Вносим перегной, торф и золу, чтобы подготовить землю к посадкам.
На грядках:
Размечаем и формируем стационарные грядки.
Накрываем землю плёнкой, чтобы она быстрее прогрелась.
5. Высаживаем рассаду и сеем ранние культуры
Ранней весной можно сеять морковь, редис, салат, укроп, пастернак, щавель и ревень.
Рассада (помидоры, перцы, баклажаны) высаживается, когда ночные температуры становятся стабильно положительными. Перед этим растения закаливаем.
6. Как защитить растения от возвратных заморозков
Весна коварна, и даже в мае может ударить мороз. Чтобы не потерять всходы:
Укрываем грядки агроволокном, ведрами, коробками.
На ночь разжигаем дымовые костры — это повышает температуру на участке.
Обильно поливаем растения вечером — влажная почва лучше держит тепло.
Уточнения
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.