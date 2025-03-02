Секатор, лопата, ведро – что ещё нужно дачнику весной, кроме терпения

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — горячая пора для дачников! Пока одни любуются первыми цветами, другие уже носятся с граблями и секаторами. Если не начать вовремя, участок рискует превратиться в хаос, а урожай может и не порадовать. Разбираемся, какие работы в саду и огороде нельзя откладывать и как подготовить землю к новому сезону.

Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Садовый инструмент

1. Наводим порядок: убираем, рыхлим, подкармливаем

Как только снег сошёл, пора разгребать последствия зимы:

Собираем мусор (ветки, листву, случайно залетевшие пакеты).

Перекапываем почву на грядках или хотя бы рыхлим, если земля не сильно уплотнилась.

Вносим органику (компост, перегной) и азотные удобрения, чтобы грунт быстрее прогрелся.

2. Обрезка деревьев и кустарников: не жалеть, а омолаживать

Пока деревья не проснулись, удаляем старые, поломанные и загущающие крону ветки. Это улучшит проветривание и снизит риск заболеваний.

Малина — убираем старые побеги, а верхушки укорачиваем на 5 почек.

Смородина и крыжовник — удаляем старые (5+ лет) ветки, слабые побеги и всё, что растёт слишком низко.

3. Обрабатываем сад от вредителей и болезней

Не ждём, пока тля и грибок устроят вечеринку на ваших деревьях.

Опрыскиваем железным или медным купоросом, бордоской жидкостью.

Используем инсектициды, если осенью пропустили вредителей.

Побеливаем деревья, чтобы защитить их от солнечных ожогов и насекомых.

4. Готовим грядки и теплицы: не время для лени

В теплицах:

Моем стены, убираем старый грунт (если нужно), дезинфицируем почву.

Вносим перегной, торф и золу, чтобы подготовить землю к посадкам.

На грядках:

Размечаем и формируем стационарные грядки.

Накрываем землю плёнкой, чтобы она быстрее прогрелась.

5. Высаживаем рассаду и сеем ранние культуры

Ранней весной можно сеять морковь, редис, салат, укроп, пастернак, щавель и ревень.

Рассада (помидоры, перцы, баклажаны) высаживается, когда ночные температуры становятся стабильно положительными. Перед этим растения закаливаем.

6. Как защитить растения от возвратных заморозков

Весна коварна, и даже в мае может ударить мороз. Чтобы не потерять всходы:

Укрываем грядки агроволокном, ведрами, коробками.

На ночь разжигаем дымовые костры — это повышает температуру на участке.

Обильно поливаем растения вечером — влажная почва лучше держит тепло.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



