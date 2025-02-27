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Сажать по календарю или по наитию? Как не запутаться и не погубить рассаду

2:08
Садоводство

Пикировка рассады — важный этап, который помогает растениям развить сильную корневую систему и повысить урожайность. Но проводить её нужно не только аккуратно, но и в правильные дни, иначе корни могут плохо прижиться, а ростки ослабнут. Лунный календарь 2025 года поможет выбрать лучшие даты для пикировки овощных и цветочных культур.

Рассада огурцов
Фото: web.archive.org by Breanna Larow, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада огурцов

Как Луна влияет на рассаду

С давних времён огородники замечали, что фазы Луны влияют на рост растений. Новолуние и полнолуние (14 и 29 марта 2025 года) считаются самыми неподходящими днями для любых работ с корнями — в это время сеянцы ослаблены и хуже приживаются.

Когда пикировать овощи и зелень

Благоприятные дни: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 30 марта
Неблагоприятные дни: 14, 24, 29 марта

В марте пикируют томаты, огурцы, баклажаны, перцы, капусту и зелень.

Когда пикировать цветочную рассаду

Благоприятные дни: 3, 4, 8, 9, 11, 13, 17, 30 марта
Неблагоприятные дни: 14, 24, 29 марта

Пересадку проходят петунии, сальвии, лобелии, эустомы, бархатцы и настурции.

Полезные советы по пикировке

  • Дождитесь появления 2-3 настоящих листочков — слишком ранняя пикировка может навредить.
  • Полейте рассаду за 6 часов до пересадки или за час, если почва уже влажная.
  • Используйте палочку для извлечения сеянца и осторожно подрезайте корень на 2-3 мм.
  • Быстро пересаживайте в новый грунт, чтобы корни не пересохли.
  • Лучшее время для пикировки — утро или вечер, чтобы избежать перегрева и стресса.

Уточнения

Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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