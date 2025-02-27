Сажать по календарю или по наитию? Как не запутаться и не погубить рассаду

Пикировка рассады — важный этап, который помогает растениям развить сильную корневую систему и повысить урожайность. Но проводить её нужно не только аккуратно, но и в правильные дни, иначе корни могут плохо прижиться, а ростки ослабнут. Лунный календарь 2025 года поможет выбрать лучшие даты для пикировки овощных и цветочных культур.
С давних времён огородники замечали, что фазы Луны влияют на рост растений. Новолуние и полнолуние (14 и 29 марта 2025 года) считаются самыми неподходящими днями для любых работ с корнями — в это время сеянцы ослаблены и хуже приживаются.
Благоприятные дни: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 30 марта
Неблагоприятные дни: 14, 24, 29 марта
В марте пикируют томаты, огурцы, баклажаны, перцы, капусту и зелень.
Благоприятные дни: 3, 4, 8, 9, 11, 13, 17, 30 марта
Неблагоприятные дни: 14, 24, 29 марта
Пересадку проходят петунии, сальвии, лобелии, эустомы, бархатцы и настурции.
Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.
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