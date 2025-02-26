Дачный эксперимент: какая подкормка даст рассаде сил, а какая сделает её слабой

Каждый дачник рано или поздно сталкивается с выбором: использовать органические удобрения или довериться "химии"? Одни уверены, что натуральные подкормки полезнее, другие считают, что без минералов хорошего урожая не дождаться. Разбираемся, какие удобрения лучше для рассады и что выбрать, чтобы не навредить растениям.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

Зачем подкармливать рассаду

В небольшом объёме почвы быстро заканчиваются питательные вещества, а слабые сеянцы хуже приживаются в грунте. Поэтому подкормку проводят, когда у растений появляются 2-3 настоящих листа или спустя 10-14 дней после пикировки. Дальше удобрения вносят раз в неделю, а за 1-2 недели до высадки подкормки прекращают.

Но что выбрать: органику или минеральные удобрения? Давайте разберёмся.

Органические удобрения: плюсы и минусы

К органике относят перегной, компост, золу, биогумус, яичную скорлупу, банановые шкурки, дрожжи, луковую шелуху и даже спитый кофе.

Плюсы органики:

Натуральность и безопасность. Работать с органикой можно без маски и перчаток.

Улучшение почвы. Органика делает грунт рыхлым и воздухопроницаемым.

Доступность. Многие натуральные удобрения можно приготовить бесплатно.

Но есть и минусы:

Не всегда легко приготовить: компост нужно выдерживать, а настои — настаивать.

Неизвестное количество полезных элементов. Точно сказать, сколько в органике азота, калия и фосфора, сложно.

Риск перекорма или плесени. Если удобрение не полностью созрело, рассада может получить ожоги или покрыться плесенью.

Минеральные удобрения: плюсы и минусы

К "минералке" относят карбамид, сульфат калия, суперфосфат, нитроаммофоску и готовые комплексы ("Крепыш", "Агрикола", "Здравень Турбо").

Плюсы минеральных удобрений:

Точная дозировка. В составе есть чётко рассчитанные пропорции питательных веществ.

Быстрый эффект. Минералы сразу усваиваются растениями.

Удобство. Применять проще, чем заморачиваться с органикой.

Но есть нюансы:

Цена. Качественные минеральные удобрения стоят дороже органических.

Необходимость защиты. Работать с некоторыми средствами нужно в перчатках и маске.

Бедная почва не всегда усваивает минералы. Если в грунте мало полезных бактерий, удобрения плохо впитываются.

Что же выбрать для подкормки рассады

Лучший вариант — сочетать оба вида удобрений.

Если почва бедная, сначала внесите зрелый компост, биогумус или перегной, а затем — минеральные подкормки.

Если растения ослаблены, им нужна минералка с гуматами, которая улучшает почву.

В плодородный грунт можно вносить сразу минеральные удобрения.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

