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Дачный эксперимент: какая подкормка даст рассаде сил, а какая сделает её слабой

Садоводство

Каждый дачник рано или поздно сталкивается с выбором: использовать органические удобрения или довериться "химии"? Одни уверены, что натуральные подкормки полезнее, другие считают, что без минералов хорошего урожая не дождаться. Разбираемся, какие удобрения лучше для рассады и что выбрать, чтобы не навредить растениям.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Зачем подкармливать рассаду

В небольшом объёме почвы быстро заканчиваются питательные вещества, а слабые сеянцы хуже приживаются в грунте. Поэтому подкормку проводят, когда у растений появляются 2-3 настоящих листа или спустя 10-14 дней после пикировки. Дальше удобрения вносят раз в неделю, а за 1-2 недели до высадки подкормки прекращают.

Но что выбрать: органику или минеральные удобрения? Давайте разберёмся.

Органические удобрения: плюсы и минусы

К органике относят перегной, компост, золу, биогумус, яичную скорлупу, банановые шкурки, дрожжи, луковую шелуху и даже спитый кофе.

Плюсы органики:

  • Натуральность и безопасность. Работать с органикой можно без маски и перчаток.
  • Улучшение почвы. Органика делает грунт рыхлым и воздухопроницаемым.
  • Доступность. Многие натуральные удобрения можно приготовить бесплатно.

Но есть и минусы:

  • Не всегда легко приготовить: компост нужно выдерживать, а настои — настаивать.
  • Неизвестное количество полезных элементов. Точно сказать, сколько в органике азота, калия и фосфора, сложно.
  • Риск перекорма или плесени. Если удобрение не полностью созрело, рассада может получить ожоги или покрыться плесенью.

Минеральные удобрения: плюсы и минусы

К "минералке" относят карбамид, сульфат калия, суперфосфат, нитроаммофоску и готовые комплексы ("Крепыш", "Агрикола", "Здравень Турбо").

Плюсы минеральных удобрений:

  • Точная дозировка. В составе есть чётко рассчитанные пропорции питательных веществ.
  • Быстрый эффект. Минералы сразу усваиваются растениями.
  • Удобство. Применять проще, чем заморачиваться с органикой.

Но есть нюансы:

  • Цена. Качественные минеральные удобрения стоят дороже органических.
  • Необходимость защиты. Работать с некоторыми средствами нужно в перчатках и маске.
  • Бедная почва не всегда усваивает минералы. Если в грунте мало полезных бактерий, удобрения плохо впитываются.

Что же выбрать для подкормки рассады

Лучший вариант — сочетать оба вида удобрений.

  • Если почва бедная, сначала внесите зрелый компост, биогумус или перегной, а затем — минеральные подкормки.
  • Если растения ослаблены, им нужна минералка с гуматами, которая улучшает почву.
  • В плодородный грунт можно вносить сразу минеральные удобрения.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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