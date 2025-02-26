Каждый дачник рано или поздно сталкивается с выбором: использовать органические удобрения или довериться "химии"? Одни уверены, что натуральные подкормки полезнее, другие считают, что без минералов хорошего урожая не дождаться. Разбираемся, какие удобрения лучше для рассады и что выбрать, чтобы не навредить растениям.
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Рассада томатов
Зачем подкармливать рассаду
В небольшом объёме почвы быстро заканчиваются питательные вещества, а слабые сеянцы хуже приживаются в грунте. Поэтому подкормку проводят, когда у растений появляются 2-3 настоящих листа или спустя 10-14 дней после пикировки. Дальше удобрения вносят раз в неделю, а за 1-2 недели до высадки подкормки прекращают.
Но что выбрать: органику или минеральные удобрения? Давайте разберёмся.
Органические удобрения: плюсы и минусы
К органике относят перегной, компост, золу, биогумус, яичную скорлупу, банановые шкурки, дрожжи, луковую шелуху и даже спитый кофе.
Плюсы органики:
Натуральность и безопасность. Работать с органикой можно без маски и перчаток.
Улучшение почвы. Органика делает грунт рыхлым и воздухопроницаемым.
Доступность. Многие натуральные удобрения можно приготовить бесплатно.
Но есть и минусы:
Не всегда легко приготовить: компост нужно выдерживать, а настои — настаивать.
Неизвестное количество полезных элементов. Точно сказать, сколько в органике азота, калия и фосфора, сложно.
Риск перекорма или плесени. Если удобрение не полностью созрело, рассада может получить ожоги или покрыться плесенью.
Минеральные удобрения: плюсы и минусы
К "минералке" относят карбамид, сульфат калия, суперфосфат, нитроаммофоску и готовые комплексы ("Крепыш", "Агрикола", "Здравень Турбо").
Плюсы минеральных удобрений:
Точная дозировка. В составе есть чётко рассчитанные пропорции питательных веществ.
Быстрый эффект. Минералы сразу усваиваются растениями.
Удобство. Применять проще, чем заморачиваться с органикой.
Необходимость защиты. Работать с некоторыми средствами нужно в перчатках и маске.
Бедная почва не всегда усваивает минералы. Если в грунте мало полезных бактерий, удобрения плохо впитываются.
Что же выбрать для подкормки рассады
Лучший вариант — сочетать оба вида удобрений.
Если почва бедная, сначала внесите зрелый компост, биогумус или перегной, а затем — минеральные подкормки.
Если растения ослаблены, им нужна минералка с гуматами, которая улучшает почву.
В плодородный грунт можно вносить сразу минеральные удобрения.
Уточнения
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.