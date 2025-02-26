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Зелёные ростки vs белые щупальца: какой картофель принесёт вам богатый урожай

Садоводство

Перед посадкой картофеля важно правильно подготовить клубни, чтобы увеличить урожайность и защитить растения от болезней. Однако у огородников постоянно возникает спор: проращивать картошку на свету или в темноте? Оба метода имеют свои плюсы и минусы.

Картошка, картофель
Фото: Own work by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картошка, картофель

Разбираемся, как правильно пробудить картофель перед посадкой, чтобы клубни не загнили, а урожай получился богатым.

Зачем вообще проращивать картошку

  • Клубни быстрее укореняются, и всходы появляются раньше.
  • Картофель становится устойчивее к болезням и неблагоприятным условиям.
  • Можно заранее отбраковать слабые и больные клубни.
  • Урожай созревает на 10-14 дней раньше, чем при посадке непророщенного картофеля.

Но какой способ выбрать — светлый или тёмный? Давайте разберёмся.

Проращивание картофеля в темноте

Этот метод позволяет быстро пробудить клубни. При температуре выше 10°C картофель сам начинает прорастать, но для ускорения процесса его можно разместить во влажной среде (например, в торфе, опилках или перегное).

Преимущества:

  • Клубни просыпаются быстрее, что важно, если нет времени на долгую подготовку.
  • Можно сразу отбраковать заражённые клубни — у больных ростки темнеют на концах.
  • Длинные белые ростки дают больше столонов, а значит, больше картофеля.
  • Можно проращивать клубни в несколько слоёв, что экономит место.

Минусы:

  • Длинные и хрупкие ростки легко обламываются при посадке.
  • Картофель не защищён от болезней, так как в темноте не вырабатывается соланин.

Проращивание картофеля на свету

Большинство дачников выбирают именно этот способ, так как он позволяет получить крепкие, устойчивые к болезням ростки. Картошку раскладывают в один-два слоя в светлом помещении с температурой 12-15°C.

Преимущества:

  • Формируются коренастые зелёные ростки, которые не ломаются при посадке.
  • Под воздействием света в клубнях вырабатывается соланин — природный защитный алкалоид, который предотвращает болезни и защищает от вредителей.
  • Позволяет заранее выявить повреждённые клубни и исключить их из посадки.

Минусы:

  • Требует больше времени — процесс занимает около 30 дней.
  • Картофель нужно регулярно переворачивать, чтобы ростки не тянулись в одну сторону.

Какой способ выбрать

Если время позволяет, проращивание на свету — лучший вариант. Оно даёт крепкие, здоровые и защищённые от болезней ростки, которые легче переносят посадку.

Если до посадки остаётся мало времени, можно воспользоваться темным проращиванием, но следить, чтобы ростки не вытянулись слишком сильно.

Также можно комбинировать оба метода:

  1. Первую неделю картофель держат при температуре 20-22°C для пробуждения почек.
  2. Затем переносят в светлое помещение с температурой около 8°C, чтобы ростки укрепились.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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