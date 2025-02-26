Зелёные ростки vs белые щупальца: какой картофель принесёт вам богатый урожай

Перед посадкой картофеля важно правильно подготовить клубни, чтобы увеличить урожайность и защитить растения от болезней. Однако у огородников постоянно возникает спор: проращивать картошку на свету или в темноте? Оба метода имеют свои плюсы и минусы.
Разбираемся, как правильно пробудить картофель перед посадкой, чтобы клубни не загнили, а урожай получился богатым.
Но какой способ выбрать — светлый или тёмный? Давайте разберёмся.
Этот метод позволяет быстро пробудить клубни. При температуре выше 10°C картофель сам начинает прорастать, но для ускорения процесса его можно разместить во влажной среде (например, в торфе, опилках или перегное).
Преимущества:
Минусы:
Большинство дачников выбирают именно этот способ, так как он позволяет получить крепкие, устойчивые к болезням ростки. Картошку раскладывают в один-два слоя в светлом помещении с температурой 12-15°C.
Преимущества:
Минусы:
Если время позволяет, проращивание на свету — лучший вариант. Оно даёт крепкие, здоровые и защищённые от болезней ростки, которые легче переносят посадку.
Если до посадки остаётся мало времени, можно воспользоваться темным проращиванием, но следить, чтобы ростки не вытянулись слишком сильно.
Также можно комбинировать оба метода:
Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.