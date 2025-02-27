Не усложняйте: когда поливать чеснок, а когда лучше выпить чай и забыть про грядки

Выращивание чеснока требует внимательного подхода к поливу. Недостаток влаги приводит к замедлению роста, а избыток — к гниению корней. Как найти золотую середину? Разбираемся!

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Чеснок

Как часто поливать чеснок

Полив чеснока зависит от сезона и погоды.

В начале вегетации (весной) растения активно набирают силу, поэтому полив нужен регулярный — примерно раз в неделю.

В засушливую погоду поливают чаще — раз в 3-5 дней.

За 20 дней до сбора урожая полив полностью прекращают — это важно для формирования плотных головок.

Сколько воды нужно чесноку

Чеснок любит влажную, но не заболоченную почву. Оптимально, если влага проникает на 20-30 см вглубь — на уровень корневой системы.

Если земля после полива остается слишком мокрой, лучше сократить частоту увлажнения — избыток воды чреват гнилью.

Лучшее время для полива

Чтобы влага усваивалась максимально эффективно, поливать чеснок лучше утром или вечером, когда солнце не так активно. Днем вода будет испаряться быстрее, и пользы от нее будет меньше.

Каким способом поливать чеснок

Капельный полив - идеальный вариант: вода поступает прямо к корням, не застаивается на поверхности.

- идеальный вариант: вода поступает прямо к корням, не застаивается на поверхности. Полив под корень - если капельного орошения нет, просто направляйте воду в почву, не задевая листья.

Попадание воды на ботву увеличивает риск грибковых заболеваний, поэтому дождевой метод не подходит.

Как поливать чеснок, если листья желтеют

Если у чеснока начали желтеть кончики листьев, это может сигнализировать о нехватке питательных веществ:

Дефицит азота - поможет раствор мочевины или аммиачной селитры (1 ст. ложка на 10 л воды).

- поможет раствор мочевины или аммиачной селитры (1 ст. ложка на 10 л воды). Недостаток калия - используйте суперфосфат, калимагнезию или древесную золу.

Дополнительное питание можно вносить через полив, но строго по нормам, чтобы не обжечь корни.

Можно ли поливать чеснок холодной водой

Чеснок довольно вынослив и выдерживает полив холодной водой. Однако, как и большинству растений, ему все же комфортнее получать влагу комнатной температуры.

Когда нельзя поливать чеснок

Полив чеснока прекращают за 2-3 недели до сбора урожая, иначе головки будут рыхлыми, а срок их хранения сократится.

Правильный уход — залог хорошего урожая. Следуйте этим рекомендациям, и ваш чеснок будет крепким, здоровым и ароматным!

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

