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Огород превращается в болото, а дом – в корабль? Как пережить весенний паводок без потерь

2:36
Садоводство

Весенний паводок — это не просто лужи на дороге, а серьёзная угроза для дачников и владельцев загородных домов. Вода может затопить огород, фундамент дома и даже подвал, а растения и вовсе рискуют погибнуть. Разбираемся, как правильно подготовиться к половодью, защитить участок и минимизировать ущерб.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

Почему возникает паводок и чем он опасен

Весенний паводок возникает из-за быстрого таяния снега и льда. Когда земля ещё не оттаяла, вода не впитывается и накапливается на поверхности. Ситуацию усугубляют:

  • снежные зимы с резким потеплением,
  • длительные дожди,
  • низкое расположение участка.

Если не принять меры, почва может заболачиваться, корни растений загниют, а фундамент дома начнёт разрушаться из-за влаги.

Как защитить постройки от подтопления

  • Дренажная система. Предотвратить затопление можно с помощью заранее вырытых канав и труб. Они позволят воде уходить с участка, не застаиваясь возле дома.
    • Поверхностный дренаж поможет при талых водах и оттепелях.
    • Глубинный дренаж отводит воду из грунта, если уровень подземных вод слишком высок.
  • Гидроизоляция фундамента. Если дом построен в зоне риска, важно заранее защитить фундамент специальными водонепроницаемыми материалами — битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией.
  • Водоотвод с крыши. Водосточные трубы и желоба помогут направить воду подальше от фундамента.

Как спасти огород от паводка

  • Сделайте канавки между грядками, чтобы вода быстрее уходила.
  • Улучшите водопроницаемость почвы, добавив песок и торф.
  • Рыхлите и мульчируйте почву опилками или компостом.
  • Высаживайте растения на возвышенных грядках, чтобы корни не находились в воде.
  • Если участок часто затапливает, выбирайте влаголюбивые деревья — ива, клен и берёза помогут впитывать излишки влаги.

Что делать, если участок уже затоплен

  1. Отводите воду от фундамента с помощью временных канав.
  2. Защитите дом мешками с песком, чтобы уменьшить давление воды на стены.
  3. Откачивайте воду насосом, если она затопила подвальные помещения.
  4. Спасайте растения, пересаживая их в горшки и перемещая в сухое место.
  5. После паводка разрыхлите почву, внесите удобрения и дайте земле высохнуть перед посадкой.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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