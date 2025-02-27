Универсальные правила ухода за домашними растениями: это должен знать каждый новичок

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слишком много солнечного света или темнота вредны. Любые растения не любят экстремальных условий.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Искусственное освещение растений

Основные правила ухода за комнатными растениями

Чрезмерный полив или, наоборот, недостаток влаги в почве наносит вред корневой системе растения. Всегда придерживайтесь золотой середины. Кроме того, удаляйте засохшие листья и цветы, опрыскивайте и удобряйте домашние растения.

Как поливать комнатные цветы, чтобы они хорошо росли

Когда растения интенсивно растут, полезно поливать их теплой водой. Температура воды должна быть на 5-7°С выше, чем температура воздуха в помещении. Если поливать холодной водой, стебли и корни растений загнивают, а листья и бутоны могут опадать.

Каждые два месяца добавляйте в поливную воду таблетку аспирина. Одна таблетка на литр воды. При соблюдении этого условия растения будут устойчивы к болезням, а их листья будут иметь насыщенный зеленый цвет. Кроме того, увеличатся и темпы роста.

Как часто нужно рыхлить почву комнатных цветов

Глубина обработки почвы и частота рыхления зависят от вида растения: возле цветов с развитой корневой системой, а также луковичных представителей флоры почву следует рыхлить на глубину от 8 до 12 см. Это обеспечит растение необходимым кислородом и влагой. Процедуру необходимо повторять один раз в две недели.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

