Слишком много солнечного света или темнота вредны. Любые растения не любят экстремальных условий.
Чрезмерный полив или, наоборот, недостаток влаги в почве наносит вред корневой системе растения. Всегда придерживайтесь золотой середины. Кроме того, удаляйте засохшие листья и цветы, опрыскивайте и удобряйте домашние растения.
Когда растения интенсивно растут, полезно поливать их теплой водой. Температура воды должна быть на 5-7°С выше, чем температура воздуха в помещении. Если поливать холодной водой, стебли и корни растений загнивают, а листья и бутоны могут опадать.
Каждые два месяца добавляйте в поливную воду таблетку аспирина. Одна таблетка на литр воды. При соблюдении этого условия растения будут устойчивы к болезням, а их листья будут иметь насыщенный зеленый цвет. Кроме того, увеличатся и темпы роста.
Глубина обработки почвы и частота рыхления зависят от вида растения: возле цветов с развитой корневой системой, а также луковичных представителей флоры почву следует рыхлить на глубину от 8 до 12 см. Это обеспечит растение необходимым кислородом и влагой. Процедуру необходимо повторять один раз в две недели.
Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.