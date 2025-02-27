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Раскрыт секрет пышного цветения шлюмбергеры: дело не только в поливе

1:05
Садоводство

Шлюмбергеру следует высаживать в широкий, неглубокий горшок. На дно емкости необходимо уложить слой дренажа: керамзит, кирпич или древесный уголь.

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Фото: umbergera pink by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Декабрист

Как правильно сажать растение

Чтобы размножить растение, нужно отделить черенок с 2-3 сегментами от взрослой шлюмбергеры, просушить его в течение двух дней перед посадкой, а затем добавить в подготовленную влажную почву.

Поставьте в тень, накройте пленкой, сверху банкой или пластиковой бутылкой, но регулярно проветривайте.

Также следует помнить, что это комнатное растение не любит прямых солнечных лучей, в отличие от своих собратьев — кактусов. Летом растение лучше размещать в тени, а в остальное время года — в полутени, обеспечивая при этом поступление света и воздуха.

Как ухаживать за растением шлюмбергера

Распыляйте воду вокруг растения, чтобы охладить его, если температура становится слишком высокой, но будьте осторожны, чтобы вода не попадала внутрь стебля и не испарялась на нем.

Также следует избегать скопления воды в почве. Зимой поливайте его как можно реже или не поливайте вовсе, а удобрений следует полностью избегать.

Уточнения

Шлюмбе́ргера (лат. Schlumbergera) — род эпифитных кактусов, распространённых в тропических лесах на юго-востоке Бразилии, в том числе в Рио-де-Жанейро, на высоте 900—2800 м.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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