Водяной кресс-салат: самая здоровая зелень по версии учёных. Рассказываем подробности

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Недавно ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) назвали водяную кресс-салат (в английском — watercress) самой полезной зеленью. Это может удивить многих, ведь мы привыкли ассоциировать здоровые продукты с такими овощами, как шпинат, брокколи или свёкла. Однако, по мнению исследователей, водяной кресс-салат не только легко растёт и просто готовится, но и обладает замечательными вкусовыми качествами.

Фото: Own work by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Водяной кресс-салат

В рамках этого исследования учёные присвоили различным продуктам баллы, основываясь на плотности питательных веществ. Они выделили 17 ключевых витаминов, минералов и антиоксидантов и проанализировали их содержание на 100 калорий. В итоге водяной кресс-салат набрал максимальные 100 баллов, опередив китайскую капусту на 8 баллов.

В топ-10 самых здоровых видов зелени вошли:

Водяная кресс-салат — 100 баллов Китайская капуста — 91.99 Мангольд — 89.27 Листья свёклы — 87.08 Шпинат — 86.43 Цикорий — 73.36 Листовой салат — 70.73 Петрушка — 65.59 Римский салат — 63.48 Листья капусты — 62.49

Что же делает водяной кресс-салат таким ценным? Он содержит большое количество витамина K, который способствует нормальному функционированию крови, опорно-двигательной системы и печени. Также в составе высокие уровни витамина A, антиоксидантов и минералов, что положительно сказывается на здоровье костей, зубов и даже мозга.

Вырастить водяной кресс-салат можно и дома, так как это растение легко адаптируется. Его семена недороги, а для успешного роста необходима влажная и хорошо дренированная почва. Кресс-салат можно употреблять в сыром виде, добавлять в салаты, супы и бутерброды.

Таким образом, не упустите возможность добавить водяную кресс-салат в своё меню. Эта замечательная зеленушка не только полезна для здоровья, но и придаст вашим блюдам уникальный вкус!

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

