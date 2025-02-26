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Водяной кресс-салат: самая здоровая зелень по версии учёных. Рассказываем подробности

2:30
Садоводство » Советы

Недавно ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) назвали водяную кресс-салат (в английском — watercress) самой полезной зеленью. Это может удивить многих, ведь мы привыкли ассоциировать здоровые продукты с такими овощами, как шпинат, брокколи или свёкла. Однако, по мнению исследователей, водяной кресс-салат не только легко растёт и просто готовится, но и обладает замечательными вкусовыми качествами.

Водяной кресс-салат
Фото: Own work by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Водяной кресс-салат

В рамках этого исследования учёные присвоили различным продуктам баллы, основываясь на плотности питательных веществ. Они выделили 17 ключевых витаминов, минералов и антиоксидантов и проанализировали их содержание на 100 калорий. В итоге водяной кресс-салат набрал максимальные 100 баллов, опередив китайскую капусту на 8 баллов.

В топ-10 самых здоровых видов зелени вошли:

  1. Водяная кресс-салат — 100 баллов
  2. Китайская капуста — 91.99
  3. Мангольд — 89.27
  4. Листья свёклы — 87.08
  5. Шпинат — 86.43
  6. Цикорий — 73.36
  7. Листовой салат — 70.73
  8. Петрушка — 65.59
  9. Римский салат — 63.48
  10. Листья капусты — 62.49

Что же делает водяной кресс-салат таким ценным? Он содержит большое количество витамина K, который способствует нормальному функционированию крови, опорно-двигательной системы и печени. Также в составе высокие уровни витамина A, антиоксидантов и минералов, что положительно сказывается на здоровье костей, зубов и даже мозга.

Вырастить водяной кресс-салат можно и дома, так как это растение легко адаптируется. Его семена недороги, а для успешного роста необходима влажная и хорошо дренированная почва. Кресс-салат можно употреблять в сыром виде, добавлять в салаты, супы и бутерброды.

Таким образом, не упустите возможность добавить водяную кресс-салат в своё меню. Эта замечательная зеленушка не только полезна для здоровья, но и придаст вашим блюдам уникальный вкус!

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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