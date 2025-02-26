Водяной кресс-салат: самая здоровая зелень по версии учёных. Рассказываем подробности

Недавно ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) назвали водяную кресс-салат (в английском — watercress) самой полезной зеленью. Это может удивить многих, ведь мы привыкли ассоциировать здоровые продукты с такими овощами, как шпинат, брокколи или свёкла. Однако, по мнению исследователей, водяной кресс-салат не только легко растёт и просто готовится, но и обладает замечательными вкусовыми качествами.
В рамках этого исследования учёные присвоили различным продуктам баллы, основываясь на плотности питательных веществ. Они выделили 17 ключевых витаминов, минералов и антиоксидантов и проанализировали их содержание на 100 калорий. В итоге водяной кресс-салат набрал максимальные 100 баллов, опередив китайскую капусту на 8 баллов.
Что же делает водяной кресс-салат таким ценным? Он содержит большое количество витамина K, который способствует нормальному функционированию крови, опорно-двигательной системы и печени. Также в составе высокие уровни витамина A, антиоксидантов и минералов, что положительно сказывается на здоровье костей, зубов и даже мозга.
Вырастить водяной кресс-салат можно и дома, так как это растение легко адаптируется. Его семена недороги, а для успешного роста необходима влажная и хорошо дренированная почва. Кресс-салат можно употреблять в сыром виде, добавлять в салаты, супы и бутерброды.
Таким образом, не упустите возможность добавить водяную кресс-салат в своё меню. Эта замечательная зеленушка не только полезна для здоровья, но и придаст вашим блюдам уникальный вкус!
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