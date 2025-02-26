Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Андрей Разин назвал имена трёх ненавистных ему женщин из числа звёзд
Разрушительная сила кипятка: что происходит с мёдом в горячем чае?
Почему тренировки делают нас моложе? История 92-летней Эдны Джордано
500 млрд рублей на здоровье: как изменит нацпроект российскую медицину
Пельмени, сосиски, майонез — почему ваш тестостерон от них в шоке
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Забудьте о соде и уксусе: это средство удалит любые пятна с одежды за секунды
Белое вино может быть более опасным для здоровья, чем красное
Хотите волосы, как у Рапунцель? Тогда омлет и рыба, а не чипсы и кола

Весеннее черенкование смородины: хитрость, которая ускорит укоренение

3:25
Садоводство » Деревья и кустарники

Март — важный месяц для ухода за смородиной, так как в это время начинается активный рост растения после зимнего покоя. Правильный уход в этот период поможет вам обеспечить здоровое развитие кустов и богатый урожай. В этой статье мы рассмотрим основные мероприятия по уходу за смородиной в марте.

Чёрная смородина
Фото: commons.wikimedia. org by Luigi Chiesa, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Чёрная смородина

Обрезка кустов

Обрезка — ключевой этап в уходе за смородиной, который необходимо проводить ранней весной, пока еще не началось сокодвижение. Основные правила обрезки:

  • Удаление старых и поврежденных ветвей: удалите все больные, сухие и поломанные побеги. Это улучшит вентиляцию куста и даст новые побеги больше пространства для роста.
  • Формировка куста: Удалите старые ветви, которые были на кусте более 3-4 лет. Оставьте молодые, сильные побеги, чтобы создать сильную основу для будущего урожая.
  • Удлинение побегов: уберите верхушки побегов, чтобы стимулировать рост боковых ветвей, которые будут плодоносить в будущем.

Удобрение

После зимы смородине нужно подкармливание. Рекомендуется использовать комплексные удобрения или органические подкормки:

  • Азотные удобрения: для активного роста кустов весной можно внести азотные удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра. Обычно в марте достаточно одного внесения.
  • Органика: используйте перегной или компост, чтобы улучшить структуру почвы и обогатить ее питательными веществами. Разместите удобрение вокруг куста и аккуратно заделайте в почву.

Полив

Хотя в марте еще могут быть заморозки, важно следить за уровнем влажности почвы:

  • Правильный полив: если весна выдалась сухой, кусты смородины нуждаются в поливе. Поливайте их теплой водой, чтобы избежать шока при переходе от холодной почвы к теплой.
  • Мульчирование: после полива рекомендуется замульчировать почву вокруг куста. Мульча поможет удерживать влагу, предотвратит рост сорняков и улучшит структуру почвы.

Защита от болезней и вредителей

С марта начинается активный период для насекомых-вредителей и болезней, поэтому важно предпринять профилактические меры:

  • Обработка химическими средствами: если у вас наблюдались проблемы с вредителями или болезнями в прошлом году, рассмотрите возможность обработки кустов специальными инсектицидами и фунгицидами.
  • Натуральные средства: для профилактики можно использовать настои трав, такие как чесночный или табачный. Они помогут отпугнуть вредителей без вреда для растения.

Подготовка к весенней посадке

Если вы планируете размножить смородину, март — отличное время для черенкования:

  • Черенкование: используйте однолетние побеги, нарезая их на куски длиной 10-15 см. Убедитесь, что на каждом черенке есть несколько почек. Укорените черенки в контейнерах с влажным субстратом и обеспечьте им теплоту и свет.

Уход за смородиной в марте — важный этап, который определяет здоровье растения и будущий урожай. Правильная обрезка, удобрение, полив и защита от вредителей помогут вашим кустам чувствовать себя хорошо и активно развиваться. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
Три кита надежности: кроссоверы, которые не сломаются в самый неподходящий момент
Авто
Три кита надежности: кроссоверы, которые не сломаются в самый неподходящий момент Аудио 
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Садоводство, цветоводство
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Забудьте о соде и уксусе: это средство удалит любые пятна с одежды за секунды
Белое вино может быть более опасным для здоровья, чем красное
Хотите волосы, как у Рапунцель? Тогда омлет и рыба, а не чипсы и кола
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Водяной кресс-салат: самая здоровая зелень по версии учёных. Рассказываем подробности
Вас остановил инспектор? Вот фразы, после которых он потеряет к вам интерес
Не переживайте за макияж на свадьбе: косметика, которая спасёт вас в любой момент
Акробат без диплома: маленький, но мощный робот-гуманоид выполняет сальто вперёд
Глобальное потепление вмешалось в жизнь кузнечиков. Теперь они не знают, в какую сторону расти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.