Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секс на стороне не безопасен: новый штамм оспы стремительно распространяется половым путём
Резкое снижение курса криптовалюты ниже $85 тыс.
Или он или НАТО: жена Зеленского раскрыла, когда он перестанет узурпировать власть
Зелёные ростки vs белые щупальца: какой картофель принесёт вам богатый урожай
Сны станут ярче, тревога уйдёт: неожиданный эффект лаврового листа
Антистресс на тарелке: какие продукты помогают успокоить нервы
Жёлтая миска против курицы: неожиданный выбор собак
Jet Blue заплатит пассажирам, если на месте отдыха будет плохая погода
Активные инвестиции в золото остаются жизнеспособным вариантом

Гигантские кабачки: что нужно знать о подготовке почвы и удобрениях?

3:45
Садоводство » Овощи

Кабачки — одни из самых простых в уходе и очень урожайных овощей, которые радуют дачников своим зеленым цветом и нежным вкусом. Но что делать, если вы хотите не просто собирать обычные кабачки, а похвастаться настоящими гигантами? 

кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кабачки

Правильное место и подготовка почвы

Прежде всего, чтобы добиться хорошего урожая, важно выбрать правильное место для посадки кабачков. Они любят солнечные участки с плодородной, хорошо дренированной почвой. Перед посадкой стоит подготовить грядку следующим образом:

  1. Улучшение структуры почвы: кабачки предпочитают рыхлую почву. Для этого можно добавить в грунт компост, перегной или торф.
  2. Уровень pH: идеальный уровень pH для кабачков — 6,0-7,0. Если почва слишком кислая, добавьте известь.
  3. Освобождение от сорняков: перед посадкой желательно убрать все сорняки и провести глубокое рыхление почвы.

Подкормка для гигантских кабачков

Чтобы кабачки выросли большими и сочными, им нужно достаточно питания. Вот некоторые из самых эффективных подкормок:

1. Органические удобрения:

  • Компост: самый универсальный и эффективный вариант. Он обогащает почву микроэлементами и улучшает её структуру.
  • Навоз: используйте перепревший навоз (куриный, коровий) в качестве органического удобрения. Он богат азотом, что способствует активному развитию зелёной массы.
  • Зола: добавление древесной золы не только обогатит почву калией, но и защитит растения от некоторых вредителей.

2. Минеральные удобрения:

  • Азотные удобрения: например, мочевина или аммиачная селитра способствуют росту зеленой массы. 
  • Фосфорные удобрения: суперфосфат активизирует корнеобразование и повышает устойчивость к болезням.
  • Калийные удобрения: они помогают в формировании плодов. Хлористый калий или сульфат калия — отличные варианты.

3. Листовые подкормки:

  • Опрыскивание кабачков растворами минеральных удобрений (например, «Кемира» или «Агрикола») в фазе цветения и формирования плодов также дает отличные результаты. 

Частота и способ внесения удобрений

  1. Перед посадкой: добавьте компост или перегной в почву на этапе подготовки грядок.
  2. При посадке: на дно посадочной ямы рекомендуется добавить по жмени золы.
  3. Во время роста: подкармливайте кабачки каждые 2-3 недели. Разводите удобрения в соответствии с указаниями на упаковке.
  4. Важный момент: Не переусердствуйте с азотными удобрениями, чтобы не получить только буйную зелень вместо плодов. 

Забота в течение сезона

  1. Мульчирование: используйте солому, опилки или траву для мульчирования, чтобы сохранить влагу и подавить рост сорняков.
  2. Полив: кабачки требуют обильного полива, особенно во время цветения и формирования плодов. Убедитесь, что вода проникает глубоко в почву.

Выращивание гигантских кабачков — это не только результат удачной агрономии, но и настоящий труд, который требует заботы и терпения. Секрет успеха заключается в правильном выборе подкормок и их разумном использовании. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете порадовать соседей не только вкусом, но и размерами собственных кабачков, сделав свой участок настоящей гордостью!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Здоровье
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления Аудио 
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Еда и рецепты
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу? Аудио 
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Российский шоу-бизнес
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Последние материалы
Или он или НАТО: жена Зеленского раскрыла, когда он перестанет узурпировать власть
Зелёные ростки vs белые щупальца: какой картофель принесёт вам богатый урожай
Сны станут ярче, тревога уйдёт: неожиданный эффект лаврового листа
Жёлтая миска против курицы: неожиданный выбор собак
Антистресс на тарелке: какие продукты помогают успокоить нервы
Гигантские кабачки: что нужно знать о подготовке почвы и удобрениях?
Jet Blue заплатит пассажирам, если на месте отдыха будет плохая погода
Активные инвестиции в золото остаются жизнеспособным вариантом
Как ускорить метаболизм и сжечь жир за месяц? 5 простых в применении советов
Забудьте про чёрный: 5 вещей, которые помогут скрыть возраст и выглядеть на 10 лет моложе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.