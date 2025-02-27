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Плевать на технологии: как на Руси сажали репу без лишних усилий

2:24
Садоводство

В старину репа была одним из самых важных продуктов питания. Её ели и крестьяне, и знать, а выращивание этого корнеплода считалось делом серьёзным. Посев репы был не просто агротехнической задачей, а целым ритуалом, основанным на вековых традициях и опыте.

Репа
Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Репа

Когда и как сеяли репу

Репу высевали в начале лета, примерно в июне, когда земля уже достаточно прогревалась. Подготовка почвы была важным этапом: её рыхлили, удаляли сорняки и удобряли органическими веществами, такими как навоз. Семена репы очень мелкие, поэтому их смешивали с песком или золой, чтобы равномерно распределить по бороздам. Это предотвращало слишком густую посадку, которая мешала росту растений.

Профессия плевальщика: точность превыше всего

Один из самых необычных способов посадки репы связан с профессией "плевальщика". В некоторых регионах специально обученные люди набирали семена в рот и точно выплёвывали их на подготовленные грядки. Это помогало экономить семена и обеспечивало их равномерное распределение. После посева борозды засыпали землёй и слегка утрамбовывали, чтобы семена хорошо контактировали с почвой.

Уход за репой: секреты древних земледельцев

Репа считалась неприхотливым растением, но для её хорошего роста нужно было соблюдать несколько правил. Важно было следить за влажностью почвы, особенно в первые недели после посева, чтобы семена успели прорости. Кроме того, крестьяне выбирали для посадки самые солнечные участки, поскольку репа любит свет.

Как ели репу в старину

Этот корнеплод присутствовал на каждом столе. Крестьяне варили, запекали, сушили и вялили репу, добавляли её в каши, супы, делали из неё квас. Даже во дворце её подавали с мясом утки или зайца. Самый простой и популярный способ приготовления — пареная репа.

Все традиции важны

Процесс выращивания репы в старину требовал знаний и навыков, которые передавались из поколения в поколение. Эти методы отражали глубокую связь человека с природой и его умение использовать её ресурсы.

Уточнения

Репа или репа огородная (лат. Rapa rapa), — однолетнее или двулетнее травянистое растение, типовой вид рода Репа (Rapa) семейства Капустные (Brassicaceae) или Крестоцветные (Cruciferae).

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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