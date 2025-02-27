Огородный детектив: вот кто мешает вашим баклажанам расти

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1:57
Садоводство

Совместное выращивание баклажанов и перца в одной теплице — вполне реальная и даже выгодная идея. Эти культуры имеют схожие требования к условиям роста, любят тепло и солнечный свет, а значит, могут спокойно соседствовать без лишних проблем.

Баклажан
Фото: Designed by Freepik by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баклажан

Как правильно посадить баклажаны и перец вместе

При посадке важно учитывать расстояние между кустами. Оптимальное расстояние — 30-40 см, чтобы растения не затеняли друг друга, не мешали циркуляции воздуха и не конкурировали за влагу и питательные вещества. Хорошая вентиляция — залог защиты от грибковых заболеваний.

Сажать рассаду баклажанов и перцев можно одновременно, главное, чтобы растения были крепкими и здоровыми. Уход за ними схож: регулярный полив, подкормки и защита от вредителей (особенно тли и слизней, которые не упустят возможности испортить урожай).

Какие культуры можно сажать рядом

Баклажаны хорошо соседствуют с другими представителями семейства пасленовых, такими как томаты и картофель, но есть нюансы. Например, томаты могут затенять более низкорослые растения, а картофель привлекает колорадского жука, который с удовольствием уничтожит и баклажаны.

Перец можно посадить рядом с луком, огурцами и базиликом. Но вот с фенхелем он "не дружит" — соседство этих растений снижает урожайность. Еще один важный момент: не стоит высаживать рядом сладкий и горький перец, так как они могут переопылиться, и в результате сладкий сорт получит горький привкус.

Если правильно соблюдать агротехнические нормы, баклажаны и перец в одной теплице будут чувствовать себя прекрасно, радовать активным ростом и хорошим урожаем. Главное — обеспечить им достаточно света, воздуха и пространства для развития.

 

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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