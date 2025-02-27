Хватит покупать сельдерей в магазине! Вырастите его дома и почувствуйте разницу

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сельдерей выращивают через рассаду, так как его семена всходят медленно, а само растение развивается довольно долго. Успешное выращивание зависит от его разновидности: корневого, черешкового или листового. Корневой сельдерей высевают с конца января до начала марта, а черешковый и листовой — с середины февраля до середины марта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сельдерей

Подготовка семян и посев

Перед посадкой семена рекомендуется замочить в теплой воде на 1-2 дня — это ускорит их прорастание. После замачивания их слегка подсушивают и равномерно распределяют по поверхности подготовленного грунта. Важно не засыпать их землей, так как для прорастания необходим свет.

Посевы накрывают пленкой или стеклом для создания парникового эффекта и ставят в теплое место (20-22 °C). Всходы появляются примерно через 10-15 дней. Когда сеянцы прорастут, укрытие снимают, а температуру понижают до 16-18 °C, чтобы избежать вытягивания растений.

Уход за рассадой

После появления 1-2 настоящих листов рассаду пикируют в отдельные емкости, например, стаканчики. Это способствует развитию мощной корневой системы. Важно обеспечить растениям хорошее освещение, иначе они могут ослабнуть. Поливать рассаду нужно умеренно, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы.

Перед высадкой в открытый грунт растения закаливают, постепенно приучая их к уличным условиям. Семена на рассаду высевают за 80-90 дней до высадки в открытый грунт. Если позволяет площадь теплицы, рассаду лучше выращивать без пикировки, высаживая семена в кассеты (2,5×2,5×3,5 см). Если пикировка предусмотрена, семена сеют в бороздки посевных ящиков.

Полезные советы

Перед посевом семена можно обработать стимулятором роста. Всходы обычно появляются через 9-12 дней. Температура в помещении также влияет на скорость прорастания: при 20-25 °C процесс идет быстрее. Растения высаживают по семядольное колено в лунки, в которые добавляют по горсти золы и перегноя. Затем почву уплотняют и обильно поливают. После высадки рекомендуется притенить рассаду на несколько дней, накрыв тонким укрывным материалом. При пересадке важно убедиться, что под корнем нет воздушных карманов. Почву аккуратно утрамбовывают, оставляя немного срезанного конца и все появившиеся листья над землей. Важно поддерживать почву влажной, но не переувлажнять

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

