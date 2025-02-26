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Забудьте о хилых росточках: делюсь секретом, как вырастить крепкую рассаду — результат поразит

1:12
Садоводство

Выращивание рассады требует знаний, внимания и сноровки. Важно обеспечить подходящие условия: светлое, проветриваемое помещение с небольшими колебаниями температуры и влажности.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Выбор места и подготовка

Для развития и правильного прорастания рассады необходим хороший свет. Важно рассчитать количество семян и не опаздывать с посадкой. Вентиляция должна быть усиленной для успешного роста саженцев.

Качество семян

Качество семян влияет на успех посадки. Семена должны быть обработаны микробиологическими препаратами для предотвращения болезней растений.

Подготовка инструментов

Подготовьте лотки, коробки, коробочки или пакеты. Тщательно продезинфицируйте инструменты.

Профилактика заболеваний

Дно лотков и горшочков должно быть непроницаемым для лишней воды.
Разместите горшки на большом подносе для впитывания воды.

Выбор почвы

Почва должна быть богатой питательными веществами, рыхлой и дезинфицированной. Можно приобрести готовую почву или смешать самостоятельно.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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