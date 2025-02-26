У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Февраль — решающее время для роз, так как примерно в этом месяце заканчивается их зимний отдых, им важно быть готовыми к регенерации весной и для нового цветения.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Красные розы

Обрезка

Одним из первых действий, которые необходимо предпринять, является обрезка любых сморщенных цветов и засохших листьев. Эта процедура снижает опасность грибковых патологий. На этом этапе также важно выполнить небольшое подготовительное прореживание. Достаточно будет немного укоротить более хрупкие или поврежденные ветви.

Защита корней

Одним из уязвимых мест многих растений являются корни, источник их существования, которые из-за суровых температур могут сильно пострадать. Поэтому становится необходимым подготовить их надлежащим образом, то есть защитить их. В этом смысле очень хорошим методом является мульчирование; на практике основание растения покрывается изоляционными материалами, такими как мертвые листья, кожура сосны, щебень или другой подходящий материал.

Удобрение

Для начала можно внести удобрения на основе калия и фосфора, так как это может помочь растению укрепиться, способствовать его восстановлению с приходом весны и вегетативным пробуждением.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

