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Почему яблоки червивые? Разбираемся в причинах и условиях появления вредителей

3:55
Садоводство » Деревья и кустарники

Яблоки — одни из самых популярных и полезных фруктов, но многие из нас сталкивались с неприятной находкой: червивыми яблоками. Эта проблема вызывает недоумение у садоводов и огородников, а также волнует покупателей в магазинах и на рынках. В данной статье мы рассмотрим причины появления червивых яблок и предложим методы профилактики, чтобы избежать этого нежелательного явления.

Парша яблок
Фото: flickr.com by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Парша яблок

Причины появления червивых яблок

1. Насекомые-вредители:

  • Одной из основных причин, почему яблоки становятся червивыми, являются насекомые-вредители, такие как яблонная плодожорка. Гусеницы этого вредителя проникают в плоды, откладывая яйца внутри яблок. В результате, когда гусеницы вылупляются, они начинают поедать мякоть, оставляя за собой характерные следы.
  • Также могут быть другими вредителями, такими как тля или щитовки, которые высасывают сок из плодов, ослабляя их.

2. Грибковые болезни:

  • Различные грибковые инфекции, такие как плодовая гниль или мучнистая роса, могут способствовать мягкости яблок, что, в свою очередь, создает идеальные условия для насекомых. Поврежденные плоды становятся более восприимчивыми к атаке вредителей.

3. Неправильный уход за деревьями:

  • Нехватка питательных веществ, неправильный полив и недостаточный уход за яблоней могут снижать ее устойчивость к болезням и вредителям. Например, недостаток кальция может привести к образованию трещин на плодах, что создает уязвимость для насекомых.

4. Необходимость в обрезке:

Плохая вентиляция и высокая влажность могут привести к образованию грибковых заболеваний и привлечению вредителей. Регулярная обрезка деревьев способствует улучшению циркуляции воздуха и снижению риска поражения.

Методы профилактики

1. Регулярный осмотр яблонь:

  • Проводите регулярные осмотры деревьев на наличие вредителей и признаков заболеваний. Это позволит вам своевременно реагировать на проблемы и принимать меры.

2. Использование защитных средств:

  • Применяйте специальные инсектициды и фунгициды для защиты яблонь от вредителей и болезней, соблюдая растворы и сроки обработки, указанные на упаковке.

3. Соблюдение агротехники:

  • Следите за состоянием почвы, поливайте и удобряйте дерево в соответствии с его потребностями. Сбалансированное питание обеспечит здоровье дерева и повысит его устойчивость.

4. Обрезка и формирование кроны:

  • Регулярно обрезайте яблони, чтобы улучшить вентиляцию и освещение. Это поможет снизить уровень влажности и предотвратит развитие заболеваний.

5. Удаление пораженных плодов:

  • Удаляйте с деревьев и с земли все поврежденные и червивые плоды. Это поможет предотвратить распространение вредителей и болезней.

6. Правильный сбор и хранение:

Собирайте урожай в сухую погоду и избегайте повреждений при сборе. Храните яблоки в прохладном и сухом месте, чтобы продлить их свежесть.

Червивые яблоки — это не только неприятность для садоводов и покупателей, но и сигнал о необходимости обратить внимание на здоровье яблонь. Понимание причин появления червивых яблок и применение профилактических мер помогут сохранить ваши фрукты здоровыми и вкусными. Заботясь о своих яблонях и соблюдая агротехнические рекомендации, вы сможете избежать многих проблем, связанных с вредителями и болезнями, и наслаждаться качественным и сладким яблоками.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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