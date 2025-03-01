Папоротник в домашних условиях: когда и как его пересадить?

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатные папоротники – одни из самых популярных растений для домашнего и офисного декора. Они не только красивы, но и полезны, так как очищают воздух от вредных веществ. Однако для достижения их максимальной красоты и здоровья, необходимо периодически пересаживать папоротники.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Папоротник

Когда пересаживать папоротник?

Лучшее время для пересадки папоротников – весна, когда растения начинают активный рост. Обычно это период с марта по май. Пересадка в это время позволит папоротнику быстрее адаптироваться к новым условиям, развить корни и активнее расти.

Некоторые признаки того, что ваш папоротник нуждается в пересадке:

Корни выходят из дренажных отверстий: если вы заметили, что корни не помещаются в горшке и выходят наружу, это сигнал о необходимости пересадки. Папоротник стал расти медленно: если растение перестало расти или его рост замедлился, возможно, корни исчерпали все питательные вещества из почвы. Желтеют или опадают листья: это может быть признаком того, что папоротнику не хватает места или питательных веществ.

Как правильно пересадить папоротник?

1. Подготовка:

Выберите новый горшок, который будет на 2-3 см шире предыдущего. Убедитесь, что в нем есть дренажные отверстия.

Подготовьте свежую почву. Используйте специальный субстрат для папоротников или смесь из универсальной почвы с добавлением перлита или вермикулита для улучшения дренажа и воздухообмена.

2. Извлечение растения:

Аккуратно извлеките папоротник из старого горшка. Постарайтесь сделать это, не повреждая корни. Если горшок слишком тесный, можно слегка постучать по стенкам или обмять его, чтобы облегчить извлечение.

3. Осмотр корней:

Осмотрите корни на наличие поврежденных или гнилых участков. Отрежьте их стерильными ножницами. Здоровые корни должны быть белыми и упругими.

4. Пересадка:

Поместите слой свежей почвы на дно нового горшка.

Установите папоротник в центр горшка, равномерно расправив корни. Затем заполните пространство вокруг корней свежей почвой, тщательно утрамбовывая, чтобы не оставалось воздушных карманов.

Убедитесь, что верхняя часть корней находится на уровне верхней границы нового горшка.

5. Полив:

После пересадки обильно полейте папоротник, чтобы помочь корням установить контакт с новой почвой. Дайте лишней воде стечь через дренажные отверстия.

6. Уход после пересадки:

Установите горшок в полутенистое место, вдали от прямых солнечных лучей, чтобы редуцировать стресс для растения.

Поддерживайте высокую влажность вокруг папоротника. Регулярно опрыскивайте листья или используйте поддон с водой и камнями.

Уточнения

Папоротникови́дные или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры.

