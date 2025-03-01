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Папоротник в домашних условиях: когда и как его пересадить?

3:08
Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные папоротники – одни из самых популярных растений для домашнего и офисного декора. Они не только красивы, но и полезны, так как очищают воздух от вредных веществ. Однако для достижения их максимальной красоты и здоровья, необходимо периодически пересаживать папоротники. 

Папоротник
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Папоротник

 Когда пересаживать папоротник?

Лучшее время для пересадки папоротников – весна, когда растения начинают активный рост. Обычно это период с марта по май. Пересадка в это время позволит папоротнику быстрее адаптироваться к новым условиям, развить корни и активнее расти.

Некоторые признаки того, что ваш папоротник нуждается в пересадке:

  1. Корни выходят из дренажных отверстий: если вы заметили, что корни не помещаются в горшке и выходят наружу, это сигнал о необходимости пересадки.
  2. Папоротник стал расти медленно: если растение перестало расти или его рост замедлился, возможно, корни исчерпали все питательные вещества из почвы.
  3. Желтеют или опадают листья: это может быть признаком того, что папоротнику не хватает места или питательных веществ.

Как правильно пересадить папоротник?

1. Подготовка:

  • Выберите новый горшок, который будет на 2-3 см шире предыдущего. Убедитесь, что в нем есть дренажные отверстия.
  • Подготовьте свежую почву. Используйте специальный субстрат для папоротников или смесь из универсальной почвы с добавлением перлита или вермикулита для улучшения дренажа и воздухообмена.

2. Извлечение растения:

  • Аккуратно извлеките папоротник из старого горшка. Постарайтесь сделать это, не повреждая корни. Если горшок слишком тесный, можно слегка постучать по стенкам или обмять его, чтобы облегчить извлечение.

3. Осмотр корней:

  • Осмотрите корни на наличие поврежденных или гнилых участков. Отрежьте их стерильными ножницами. Здоровые корни должны быть белыми и упругими.

4. Пересадка:

  • Поместите слой свежей почвы на дно нового горшка.
  • Установите папоротник в центр горшка, равномерно расправив корни. Затем заполните пространство вокруг корней свежей почвой, тщательно утрамбовывая, чтобы не оставалось воздушных карманов.
  • Убедитесь, что верхняя часть корней находится на уровне верхней границы нового горшка.

5. Полив:

  • После пересадки обильно полейте папоротник, чтобы помочь корням установить контакт с новой почвой. Дайте лишней воде стечь через дренажные отверстия.

6. Уход после пересадки:

  • Установите горшок в полутенистое место, вдали от прямых солнечных лучей, чтобы редуцировать стресс для растения.
  • Поддерживайте высокую влажность вокруг папоротника. Регулярно опрыскивайте листья или используйте поддон с водой и камнями.

Уточнения

Папоротникови́дные или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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