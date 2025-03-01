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Кактусы: не только красота, но и вкус! Узнайте о съедобных видах

1:48
Садоводство

Вы слышали, что кактусы бывают не только декоративными, но и съедобными? Об этом рассказал руководитель питомника декоративных растений и заядлый кактусовод Владимир Микулов

Кактус
Фото: sxc.hu by Tim & Annette
Кактус

По словам В. Микулова, на родине кактусов в Южной Америке эти растения имеют гораздо более широкое применение. В частности, он упомянул об использовании древесины древовидных кактусов, которые растут в Андах. Эта древесина находит своё применение в производстве столбов, мебели, окон и различных декоративных изделий.

Кроме того, специалист рассказал о съедобных видах кактусов, таких как нопаль, которые популярны в Мексике. Свиные кактусы очищаются от колючек, нарезаются и продаются в магазинах, их также готовят, используя как овощи.

Однако в России, как отметил эксперт, ситуация иная. Русские климатические условия не способствуют выращиванию съедобных кактусов в широких масштабах. Хотя существуют зимостойкие виды опунций, они не являются съедобными и, более того, отличаются колючестью. 

Наиболее известным съедобным кактусом на территории России стал опунция Хумифуза, который растёт в Крыму. Этот кактус плодоносит и используется местными жителями для приготовления варенья, обладая ярко-красными плодами и неплохим вкусом.

В. Микулов подчёркивает, что для большинства россиян такая экзотика остаётся непривычной и может вызвать удивление. 

Таким образом, кактусы, помимо своей эстетической функции, могут служить источником вкусной и полезной пищи, хотя в России это пока остаётся уникальной находкой.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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