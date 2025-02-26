Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна
Запрещённый приём: как выбрать дизельную машину, чтобы не пожалеть через год
Пиво вместо молока: блины на этом напитке удивят даже гурманов — рецепт от шеф-поваров
Почему наш голос на записи звучит так странно: 5 неожиданных фактов о слухе
Теряете скорость интернета? Возможно, виноваты эти два кухонных прибора
Ваша привычка перед сном крадёт у вас здоровье: проверьте, не делаете ли это
Двойная выгода: как солнечные панели улучшают местные экосистемы в Китае
Тренируетесь, но не худеете? Вот главные ошибки, которые вы совершаете
Сколько блинчиков можно съесть на диете? Нутрициолог разобралась в калорийности блюда

Тот самый приём, который дачники упускают: помидоры начинают расти как сумасшедшие

1:53
Садоводство

Секрет не в дорогих сортах или магических удобрениях, а в правильном уходе за растениями. Одна простая техника может изменить всё.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Помидоры

Когда вы сажаете рассаду, поливаете её, но она начинает куститься и образует множество новых побегов — это сигнал того, что вы, возможно, не следуете одному важному шагу. Этот приём называется пасынкование. На первый взгляд, всё просто — удалите лишние побеги, и помидоры начнут расти правильно. Но есть маленький нюанс, который способен изменить ход событий.

Что важного стоит помнить при пасынковании?

Обычно дачники удаляют пасынки, когда они достигают 5-7 см. Но есть секрет, который всё меняет. Дело в том, что первые два пасынка, которые появляются у основания растения, нужно оставить. Это ключевой момент!

Эти пасынки, несмотря на все рекомендации, становятся основой для мощного куста. Если не обрывать их, растение начнёт расти не вверх, как мы привыкли видеть, а вширь, формируя дополнительные кисти с плодами. Представьте, что вы получите куст, усыпанный десятками помидоров, а не несколько отдельных веток.

Почему это работает?

Оставив первые два пасынка, вы позволите растению не тянуться ввысь, а разрастаться вширь. Конечно, такой куст будет требовать подвязки и больше пространства, но результат оправдает все усилия: с одного растения можно собрать до 10-15 кг плодов.

Как поддерживать помидоры в идеальном состоянии?

Не забывайте подкармливать кусты. Каждые две недели используйте смесь золы, йода и молочной сыворотки. Это поможет растению расти здоровым, сильным и продуктивным.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Запрещённый приём: как выбрать дизельную машину, чтобы не пожалеть через год
Тот самый приём, который дачники упускают: помидоры начинают расти как сумасшедшие
Пиво вместо молока: блины на этом напитке удивят даже гурманов — рецепт от шеф-поваров
Почему наш голос на записи звучит так странно: 5 неожиданных фактов о слухе
Теряете скорость интернета? Возможно, виноваты эти два кухонных прибора
Ваша привычка перед сном крадёт у вас здоровье: проверьте, не делаете ли это
Двойная выгода: как солнечные панели улучшают местные экосистемы в Китае
Тренируетесь, но не худеете? Вот главные ошибки, которые вы совершаете
Сколько блинчиков можно съесть на диете? Нутрициолог разобралась в калорийности блюда
Анна Семенович высказалась о заработках жениха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.