Тот самый приём, который дачники упускают: помидоры начинают расти как сумасшедшие

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Секрет не в дорогих сортах или магических удобрениях, а в правильном уходе за растениями. Одна простая техника может изменить всё.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Помидоры

Когда вы сажаете рассаду, поливаете её, но она начинает куститься и образует множество новых побегов — это сигнал того, что вы, возможно, не следуете одному важному шагу. Этот приём называется пасынкование. На первый взгляд, всё просто — удалите лишние побеги, и помидоры начнут расти правильно. Но есть маленький нюанс, который способен изменить ход событий.

Что важного стоит помнить при пасынковании?

Обычно дачники удаляют пасынки, когда они достигают 5-7 см. Но есть секрет, который всё меняет. Дело в том, что первые два пасынка, которые появляются у основания растения, нужно оставить. Это ключевой момент!

Эти пасынки, несмотря на все рекомендации, становятся основой для мощного куста. Если не обрывать их, растение начнёт расти не вверх, как мы привыкли видеть, а вширь, формируя дополнительные кисти с плодами. Представьте, что вы получите куст, усыпанный десятками помидоров, а не несколько отдельных веток.

Почему это работает?

Оставив первые два пасынка, вы позволите растению не тянуться ввысь, а разрастаться вширь. Конечно, такой куст будет требовать подвязки и больше пространства, но результат оправдает все усилия: с одного растения можно собрать до 10-15 кг плодов.

Как поддерживать помидоры в идеальном состоянии?

Не забывайте подкармливать кусты. Каждые две недели используйте смесь золы, йода и молочной сыворотки. Это поможет растению расти здоровым, сильным и продуктивным.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

