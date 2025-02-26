Тот самый приём, который дачники упускают: помидоры начинают расти как сумасшедшие

Секрет не в дорогих сортах или магических удобрениях, а в правильном уходе за растениями. Одна простая техника может изменить всё.
Когда вы сажаете рассаду, поливаете её, но она начинает куститься и образует множество новых побегов — это сигнал того, что вы, возможно, не следуете одному важному шагу. Этот приём называется пасынкование. На первый взгляд, всё просто — удалите лишние побеги, и помидоры начнут расти правильно. Но есть маленький нюанс, который способен изменить ход событий.
Обычно дачники удаляют пасынки, когда они достигают 5-7 см. Но есть секрет, который всё меняет. Дело в том, что первые два пасынка, которые появляются у основания растения, нужно оставить. Это ключевой момент!
Эти пасынки, несмотря на все рекомендации, становятся основой для мощного куста. Если не обрывать их, растение начнёт расти не вверх, как мы привыкли видеть, а вширь, формируя дополнительные кисти с плодами. Представьте, что вы получите куст, усыпанный десятками помидоров, а не несколько отдельных веток.
Оставив первые два пасынка, вы позволите растению не тянуться ввысь, а разрастаться вширь. Конечно, такой куст будет требовать подвязки и больше пространства, но результат оправдает все усилия: с одного растения можно собрать до 10-15 кг плодов.
Не забывайте подкармливать кусты. Каждые две недели используйте смесь золы, йода и молочной сыворотки. Это поможет растению расти здоровым, сильным и продуктивным.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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