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Эти растения могут захватить ваш участок — как избежать беды

2:15
Садоводство

Некоторые растения могут стать настоящей головной болью для садоводов и огородников. Они быстро распространяются, занимают много места и мешают расти другим культурам. Если вы не хотите, чтобы ваш участок оказался в их "власти", откажитесь от посадки нижеуказанных растений.

Плющ
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedera_helix_%27Golden_Curl%27_Bluszcz_pospolity_2019-09-15_01.jpg by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плющ

Хрен

Хрен — это не только пряная приправа, но и настоящее испытание для дачников. Он растет настолько быстро, что вряд ли кто-то успеет справиться с его агрессивным разрастанием. Оказавшись в земле, хрен проникает глубоко в почву, и избавиться от него становится очень сложно. Одной весной посадили — а в следующем году он уже захватывает половину вашего огорода.

Плющ

Этот вечно зелёный красавец тоже имеет весьма агрессивные намерения. Плющ с легкостью укореняется в самых трудных для растений местах, а его корни проникают в грунт на большую глубину. Ваша борьба с плющом срезанием стеблей вряд ли принесет успех — растение будет продолжать разрастаться, как бы вы с ним не боролись.

Топинамбур

Этот многолетник не такой уж и "миролюбивый", как кажется на первый взгляд. Он может вытеснить другие растения на вашем участке, если за ним не следить. Топинамбур быстро распространяется и может занять целые участки, оставив другие культуры без света и питания.

Золотарник гигантский

Красивое, но агрессивное растение, которое стремительно заполняет пространство. Его семена разносятся ветром и быстро прорастают. В результате золотарник вытесняет другие растения и разрушает экосистему участка. К тому же он негативно влияет на почвенный покров, что делает его особенно опасным для садоводов.

Как избежать проблем с агрессивными растениями?

Чтобы сохранить ваш участок здоровым и избежать неприятных "захватчиков", просто исключите посадку этих растений. Если они уже есть, начните бороться с ними сразу, чтобы не дать им возможности распространяться. Своевременное внимание и меры по контролю за агрессивной растительностью помогут вам сохранить баланс на участке.

Уточнения

Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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