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Мошки и грибковые заболевания? Эти способы помогут избавиться от них навсегда

2:35
Садоводство

Если вы заметили мошек в горшке с растением, не стоит паниковать. Это вовсе не просто досадная неприятность — скорее сигнал о том, что вашему растению требуется помощь. Личинки этих насекомых пожирают корни, а взрослые особи разносят грибковые заболевания. Не спешите использовать химические инсектициды — они могут быть опасны для вашего дома. Есть более безопасные способы борьбы с этим паразитом!

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Лайфхак с использованием спичек

Один из самых эффективных и безопасных способов борьбы с мошками — это простые спички. Для этого вставьте 5-6 спичек головками вниз в почву на глубину около 2 см. Сера в спичках при контакте с водой превращается в естественный фунгицид, который убивает паразитов. Не забывайте менять спички каждые два дня. Уже через неделю вы заметите, как количество мошек снизится на 90%.

Чесночный настой для экстренной помощи

Если нужно срочно справиться с проблемой, приготовьте чесночный настой. Для этого возьмите 3 зубчика чеснока, измельчите их и залейте литром кипятка. Дайте настою немного остыть и полейте им грунт. Фитонциды чеснока убивают личинок и отпугивают взрослых особей, но имейте в виду — это только временное решение.

Пересадка и улучшение дренажа

Чтобы навсегда избавиться от мошек, важно устранить источник сырости. Пересаживайте растение в свежий грунт с добавлением перлита (20% от объема). Это поможет контролировать влажность и предотвратить образование условий для появления паразитов. Также не забудьте положить на дно горшка слой керамзита (2 см) — это поможет предотвратить загнивание корней.

Ловушка для ленивых

Если хотите облегчить себе борьбу, используйте ещё один хитрый метод: разрежьте картофелину на несколько дольков и разложите их по поверхности почвы. Через 4 часа личинки перейдут на крахмал и окажутся на картошке. После этого соберите приманку и выбросьте её. Для устойчивого эффекта повторите эту процедуру 3 дня подряд.

Теперь вы знаете, как избавиться от мошек в горшках с растениями безопасно и эффективно. Главное — не забывать о регулярной пересадке, правильном поливе и поддержании влажности. Ваши растения будут благодарны за заботу!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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