Как добиться сладости в моркови? Подкормки, которые дают результат

Хотите, чтобы ваша морковка была не только здоровой, но и по-настоящему сладкой? Всё, что нужно — соблюдать несколько простых правил. Итак, как же вырастить морковь, которая покорит вас своим вкусом? Давайте разберемся!
1. Выбор правильного места для посадки
Морковь — это культура, которая любит солнечный свет, поэтому выбирайте для неё открытые участки, где светит солнце. Чем больше света она получит, тем слаще будут её корнеплоды.
2. Регулярный полив — но без избытка
Для моркови важно регулярное увлажнение, но избыток воды может привести к её загниванию. Придерживайтесь золотой середины — не допускайте как засухи, так и переувлажнения.
3. Правильная подкормка
Одним из ключевых факторов для сладости моркови является правильная подкормка. Эксперты советуют отказаться от органических удобрений и сосредоточиться на минеральных. Важно не только обеспечить растения нужными веществами, но и знать, что лучше всего для роста и вкуса моркови.
Как подкормить морковь для сладости?
Ответ на этот вопрос дал ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Во второй половине лета морковь "реагирует" на нитроаммофоску. Чтобы приготовить раствор, возьмите 30 граммов этого удобрения и растворите в ведре с водой. Для одного погонного метра используйте 2-3 литра получившейся смеси.
Не забывайте о боре и марганце
В конце лета также стоит подкормить морковь бором и марганцем — это обеспечит повышенное содержание сахаров в корнеплодах. Разведите по одной чайной ложке борной кислоты и марганцовки в ведре с водой и поливайте растение таким раствором. Для одного погонного метра достаточно 2 литров получившейся жидкости.
Результат
Если следовать этим рекомендациям, ваша морковка получится не только вкусной, но и полезной. Сладкие и сочные корнеплоды будут радовать вас и вашу семью.
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