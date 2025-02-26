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Как добиться сладости в моркови? Подкормки, которые дают результат

2:11
Садоводство

Хотите, чтобы ваша морковка была не только здоровой, но и по-настоящему сладкой? Всё, что нужно — соблюдать несколько простых правил. Итак, как же вырастить морковь, которая покорит вас своим вкусом? Давайте разберемся!

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

1. Выбор правильного места для посадки

Морковь — это культура, которая любит солнечный свет, поэтому выбирайте для неё открытые участки, где светит солнце. Чем больше света она получит, тем слаще будут её корнеплоды.

2. Регулярный полив — но без избытка

Для моркови важно регулярное увлажнение, но избыток воды может привести к её загниванию. Придерживайтесь золотой середины — не допускайте как засухи, так и переувлажнения.

3. Правильная подкормка

Одним из ключевых факторов для сладости моркови является правильная подкормка. Эксперты советуют отказаться от органических удобрений и сосредоточиться на минеральных. Важно не только обеспечить растения нужными веществами, но и знать, что лучше всего для роста и вкуса моркови.

Как подкормить морковь для сладости?

Ответ на этот вопрос дал ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Во второй половине лета морковь "реагирует" на нитроаммофоску. Чтобы приготовить раствор, возьмите 30 граммов этого удобрения и растворите в ведре с водой. Для одного погонного метра используйте 2-3 литра получившейся смеси.

Не забывайте о боре и марганце

В конце лета также стоит подкормить морковь бором и марганцем — это обеспечит повышенное содержание сахаров в корнеплодах. Разведите по одной чайной ложке борной кислоты и марганцовки в ведре с водой и поливайте растение таким раствором. Для одного погонного метра достаточно 2 литров получившейся жидкости.

Результат

Если следовать этим рекомендациям, ваша морковка получится не только вкусной, но и полезной. Сладкие и сочные корнеплоды будут радовать вас и вашу семью.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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