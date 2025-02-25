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Плоды, которые не боятся зимы: томаты для тех, кто любит поздний урожай

1:34
Садоводство

Если одной из ваших целей на 2025 год является получение богатого урожая томатов, обратите внимание на несколько интересных сортов, которые порадуют вас долгим плодоношением.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

Это "долгоиграющие" сорта, которые отличаются продолжительным периодом плодоношения, а также высокой урожайностью. С этими томатами точно не будет дефицита помидоров на вашем участке.

Интересную информацию о таких сортах поделилась эксперт сетевого издания "БелНовости", ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

"Батяня"

При выращивании в теплице этот сорт может принести до 17 килограмм с квадратного метра. Томаты этого сорта плодоносить будут до самых морозов. Они отлично подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления сока или томатной пасты — вкус будет на высоте.

"Монгольский карлик"

С одного куста можно собрать до 10 килограмм плодов. Эти помидоры подходят для употребления в свежем виде, а также для консервирования. Отличный выбор для тех, кто любит закрутки на зиму.

"Корнабель"

Этот сорт, выведенный французскими специалистами, отличается рекордной урожайностью — до 19,2 килограмма с квадратного метра. Урожай можно собирать до наступления холодов, однако, помидоры этого сорта лучше употреблять свежими. Для засолки или приготовления сока они не совсем подходят.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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