Как правильно очищать листья растений, чтобы они не засыхали

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь замечали, что после протирания листьев растения замедляют рост, листья начинают сохнуть, а их кончики желтеют?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Опрыскивание цветов

Все дело в привычных методах очистки.

Многие цветоводы, не имеющие опыта, используют такие способы, как мокрые тряпки или спреи. Однако они могут забить устьица — микроскопические поры на поверхности листьев, которые отвечают за дыхание растения и испарение влаги.

Когда эти поры забиваются, растение буквально задыхается, и фотосинтез замедляется на 30-40%.

Но не стоит отчаиваться! Есть безопасное решение. Опытные цветоводы советуют использовать сухую чистку — это единственный способ, который не повредит растению.

Для этой процедуры вам понадобится мягкая кисть для кактусов или художественная кисточка из натурального ворса. Просто аккуратно смахивайте пыль, начиная от основания листа и двигаясь к его кончику.

Проводите чистку раз в неделю.

Если у растения крупные листья, как у фикуса или монстеры, используйте перьевую метелку — она создаёт статическое электричество, которое притягивает пыль.

Забудьте о народных методах, таких как протирание листвы молоком или пивом.

Молочный жир забивает устьица, а дрожжи в пиве могут вызвать грибковые инфекции.

Для блеска используйте специальные спреи на основе растительных восков — они создают тонкую пленку, которая отражает свет и не мешает дыханию растения.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

