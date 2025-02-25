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Осиное гнездо на даче? Вот как его уничтожить без риска быть ужаленным

2:46
Садоводство

Как избавиться от осиного гнезда и не допустить повторного появления ос? Этот вопрос волнует многих дачников, особенно летом, когда численность ос стремительно увеличивается. В статье мы расскажем, как обнаружить осиное жилище, как его безопасно удалить и как предотвратить возвращение этих жалящих насекомых.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Как найти осиное гнездо

Определить местоположение осиного гнезда можно по активности насекомых. В начале лета их высокое количество в районе вашего участка без явных источников пищи, таких как переспевающие фрукты, может свидетельствовать о близости колонии.

Гнезда ос могут быть случайно обнаружены при поиске инструментов в укромных уголках. Это серые шарообразные структуры с отверстием в нижней части. Такие домики ос сделаны из клейкой массы, состоящей из древесины и слюны, и могут расширяться до размеров футбольного мяча к осени.

Где искать осиное гнездо

Осы предпочитают строить свои жилища в защищённых местах, под крышей или в труднодоступных местах, таких как чердаки, сараи, дровники, а также в дуплах деревьев. Гнезда часто располагаются на высоте, например, под карнизами или крышами.

Как безопасно удалить осиное гнездо

Если осиное гнездо стало угрозой, его необходимо уничтожить. Самый безопасный способ — это предварительная обработка гнезда инсектицидом. Когда насекомые будут уничтожены, через 24 часа можно безопасно удалить гнездо.

Как удалить осиное гнездо самостоятельно

Если у вас нет инсектицида под рукой, вам нужно срезать гнездо вручную. Для этого накройте гнездо пакетом и срежьте его ножом или шпателем. После этого немедленно завяжите пакет, чтобы предотвратить побег оставшихся ос.

Если гнездо расположено высоко, используйте стремянку или другие доступные инструменты для безопасного удаления.

Как предотвратить повторное появление ос

После удаления гнезда важно предотвратить появление новых ос в том же месте. Для этого в конце весны или начале лета обработайте все потенциально опасные места инсектицидом с эжектором, который позволяет безопасно обработать даже труднодоступные места.

Народные средства защиты

Некоторые запахи могут отпугнуть ос. Например, уксус, бензин, полынь или мята могут служить природными репеллентами. Однако такие методы стоит использовать в профилактических целях, до появления гнезда.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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