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Сколько нервов уйдет на выращивание ананаса? Спойлер: много

Садоводство

Ананас (Ananas comosus) — это многолетнее травянистое растение из семейства бромелиевых. Его родиной считается Южная Америка, где этот тропический фрукт был одомашнен местными народами. Ананас ценится за свой сладкий вкус и насыщенный аромат, благодаря чему он популярен во всем мире.

Ананас
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ананас

Условия выращивания ананаса

Чтобы ананас рос и плодоносил, необходимо соблюдать определенные условия. Это растение предпочитает теплый климат с температурой в пределах 20-30 °C. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Важное условие — хорошая дренажная система, так как ананас не переносит застоя воды. Оптимальная почва должна быть легкой, богатой органическими веществами и иметь нейтральную кислотность.

Размножение ананаса

Для размножения ананаса обычно используют коронку, которая находится на верхушке плода. Процесс выглядит следующим образом: коронку аккуратно отрезают, дают ей подсохнуть в течение нескольких дней, а затем высаживают в подготовленный грунт. Для успешного укоренения важно поддерживать высокую влажность и температуру.

Плодоношение ананаса

Первые плоды на ананасе появляются спустя 18-24 месяца после посадки. Цветение происходит в теплое время года, и на одном растении формируется только один плод. После сбора урожая материнское растение погибает, но оставляет после себя несколько побегов, которые можно использовать для дальнейшего размножения.

С точки зрения агротехники, ананас — культура, требующая терпения. От момента посадки до цветения проходит 12-18 месяцев, затем еще 3-6 месяцев уходит на созревание плода. После плодоношения материнская розетка отмирает, а из ее побегов можно выращивать новые растения.

Как ускорить цветение ананаса

Ананас начинает плодоносить не раньше чем через три года, однако этот процесс можно ускорить. Один из способов — использование карбида кальция, который стимулирует цветение. Альтернативный метод — природные стимуляторы, такие как спелые томаты или яблоки, выделяющие этилен, способствующий ускоренному цветению.

Правила ухода за ананасом

При выращивании ананаса важно соблюдать температурный режим. Полив должен быть регулярным: летом растение нужно поливать два-три раза в неделю, а зимой — раз в неделю. Вода для полива должна быть теплой (не ниже +30 °C), иначе растение может замедлить рост.

Как часто плодоносит ананас

"Ананас — это растение-монокарпик, т. е. плодоносит один раз в жизни. Затем материнское растение погибает, оставляя после себя потомство".

 

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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