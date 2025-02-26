Лучшие способы борьбы с фузариозной гнилью — спасаем картофель от сухой гнили

Картофель подвержен различным заболеваниям, таким как фитофтора, парша, ризоктониоз, рак, кольцевая и фузариозная сухая гниль. Однако самой распространенной болезнью являются фитофтора и парша. Чтобы успешно справиться с этими недугами, используют эффективные фунгициды, такие как Фитоспорин-М, Хом, Бактофит, Абига-Пик и другие препараты. Важно также выбирать устойчивые сорта картофеля, соблюдать севооборот и регулярно проводить профилактические обработки.
Фитофтора — это одна из самых опасных болезней картофеля, особенно в условиях дождливой и прохладной погоды. Признаки фитофторы включают темные пятна на стеблях и листьях, а также появление бурых и серых пятен на клубнях с мягкой коричневой мякотью.
Парша может развиваться на картофеле по нескольким причинам: зараженный семенной картофель, чрезмерное внесение удобрений или несоответствующие условия хранения. Признаки парши включают коричневые наросты и трещины на клубнях.
Ризоктониоз (черная парша)
Ризоктониоз — это грибковое заболевание, которое развивается при перепадах температуры и нарушении севооборота. Признаки: черные жесткие пятна на клубнях, утолщение стебля, желтеющие листья.
Кольцевая гниль
Эта бактериальная болезнь вызывает появление коричневого ободка на клубнях. К сожалению, лечить кольцевую гниль невозможно, можно только предотвратить её появление.
Рак картофеля
Рак картофеля поражает клубни бугорчатыми наростами, напоминающими трюфели. Болезнь не лечится, зараженные клубни необходимо уничтожить.
Фузариозная сухая гниль
Этот недуг поражает картофель при высоких температурах и повышенной влажности. Признаки заболевания — темные пятна на клубнях и гниение мякоти.
Как бороться с фузариозной сухой гнилью?
Профилактика заболеваний картофеля
Для профилактики заболеваний картофеля важно соблюдать следующие меры:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.