Лучшие способы борьбы с фузариозной гнилью — спасаем картофель от сухой гнили

Картофель подвержен различным заболеваниям, таким как фитофтора, парша, ризоктониоз, рак, кольцевая и фузариозная сухая гниль. Однако самой распространенной болезнью являются фитофтора и парша. Чтобы успешно справиться с этими недугами, используют эффективные фунгициды, такие как Фитоспорин-М, Хом, Бактофит, Абига-Пик и другие препараты. Важно также выбирать устойчивые сорта картофеля, соблюдать севооборот и регулярно проводить профилактические обработки.

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Что делать, если картофель заражен фитофторой?

Фитофтора — это одна из самых опасных болезней картофеля, особенно в условиях дождливой и прохладной погоды. Признаки фитофторы включают темные пятна на стеблях и листьях, а также появление бурых и серых пятен на клубнях с мягкой коричневой мякотью.

Как бороться с фитофторой?

Фунгициды : бордоская жидкость, Фитоспорин-М, Абига-Пик, Ревус, Хом, Бактофит.

: бордоская жидкость, Фитоспорин-М, Абига-Пик, Ревус, Хом, Бактофит. Народные средства: раствор трихопола (метронидазола) или опудривание древесной золой.

Как бороться с паршой?

Парша может развиваться на картофеле по нескольким причинам: зараженный семенной картофель, чрезмерное внесение удобрений или несоответствующие условия хранения. Признаки парши включают коричневые наросты и трещины на клубнях.

Лечение парши на картофеле

Препараты : Азоксистробин, Клубнецид, Максим, Престиж К, Фитоспорин-М.

: Азоксистробин, Клубнецид, Максим, Престиж К, Фитоспорин-М. Народные методы: соблюдение севооборота, подкисление почвы, проращивание клубней на свету.

Ризоктониоз (черная парша)

Ризоктониоз — это грибковое заболевание, которое развивается при перепадах температуры и нарушении севооборота. Признаки: черные жесткие пятна на клубнях, утолщение стебля, желтеющие листья.

Как лечить ризоктониоз?

Соблюдайте севооборот, используйте удобрения, обрабатывайте клубни обеззараживающими препаратами.

Кольцевая гниль

Эта бактериальная болезнь вызывает появление коричневого ободка на клубнях. К сожалению, лечить кольцевую гниль невозможно, можно только предотвратить её появление.

Как избежать кольцевой гнили?

Соблюдайте севооборот, используйте оздоровленный посадочный материал, вносите фосфорно-калийные подкормки.

Рак картофеля

Рак картофеля поражает клубни бугорчатыми наростами, напоминающими трюфели. Болезнь не лечится, зараженные клубни необходимо уничтожить.

Как предотвратить рак картофеля?

Соблюдайте севооборот, пропалывайте сорняки, проводите протравливание клубней перед посадкой.

Фузариозная сухая гниль

Этот недуг поражает картофель при высоких температурах и повышенной влажности. Признаки заболевания — темные пятна на клубнях и гниение мякоти.

Как бороться с фузариозной сухой гнилью?

Применяйте фунгициды, такие как Алирин-Б, Максим и другие препараты. Соблюдайте севооборот, сжигайте ботву перед сбором урожая.

Профилактика заболеваний картофеля

Для профилактики заболеваний картофеля важно соблюдать следующие меры:

Используйте только здоровый семенной материал.

Храните картофель в сухих, хорошо проветриваемых помещениях с температурой около +2…+3°C.

Регулярно осматривайте клубни и удаляйте больные.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

