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Лучшие способы борьбы с фузариозной гнилью — спасаем картофель от сухой гнили

Садоводство

Картофель подвержен различным заболеваниям, таким как фитофтора, парша, ризоктониоз, рак, кольцевая и фузариозная сухая гниль. Однако самой распространенной болезнью являются фитофтора и парша. Чтобы успешно справиться с этими недугами, используют эффективные фунгициды, такие как Фитоспорин-М, Хом, Бактофит, Абига-Пик и другие препараты. Важно также выбирать устойчивые сорта картофеля, соблюдать севооборот и регулярно проводить профилактические обработки.

Картофель
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Что делать, если картофель заражен фитофторой?

Фитофтора — это одна из самых опасных болезней картофеля, особенно в условиях дождливой и прохладной погоды. Признаки фитофторы включают темные пятна на стеблях и листьях, а также появление бурых и серых пятен на клубнях с мягкой коричневой мякотью.

Как бороться с фитофторой?

  • Фунгициды: бордоская жидкость, Фитоспорин-М, Абига-Пик, Ревус, Хом, Бактофит.
  • Народные средства: раствор трихопола (метронидазола) или опудривание древесной золой.

Как бороться с паршой?

Парша может развиваться на картофеле по нескольким причинам: зараженный семенной картофель, чрезмерное внесение удобрений или несоответствующие условия хранения. Признаки парши включают коричневые наросты и трещины на клубнях.

Лечение парши на картофеле

  • Препараты: Азоксистробин, Клубнецид, Максим, Престиж К, Фитоспорин-М.
  • Народные методы: соблюдение севооборота, подкисление почвы, проращивание клубней на свету.

Ризоктониоз (черная парша)

Ризоктониоз — это грибковое заболевание, которое развивается при перепадах температуры и нарушении севооборота. Признаки: черные жесткие пятна на клубнях, утолщение стебля, желтеющие листья.

Как лечить ризоктониоз?

  • Соблюдайте севооборот, используйте удобрения, обрабатывайте клубни обеззараживающими препаратами.

Кольцевая гниль

Эта бактериальная болезнь вызывает появление коричневого ободка на клубнях. К сожалению, лечить кольцевую гниль невозможно, можно только предотвратить её появление.

Как избежать кольцевой гнили?

  • Соблюдайте севооборот, используйте оздоровленный посадочный материал, вносите фосфорно-калийные подкормки.

Рак картофеля

Рак картофеля поражает клубни бугорчатыми наростами, напоминающими трюфели. Болезнь не лечится, зараженные клубни необходимо уничтожить.

Как предотвратить рак картофеля?

  • Соблюдайте севооборот, пропалывайте сорняки, проводите протравливание клубней перед посадкой.

Фузариозная сухая гниль

Этот недуг поражает картофель при высоких температурах и повышенной влажности. Признаки заболевания — темные пятна на клубнях и гниение мякоти.

Как бороться с фузариозной сухой гнилью?

  • Применяйте фунгициды, такие как Алирин-Б, Максим и другие препараты. Соблюдайте севооборот, сжигайте ботву перед сбором урожая.

Профилактика заболеваний картофеля

Для профилактики заболеваний картофеля важно соблюдать следующие меры:

  • Используйте только здоровый семенной материал.
  • Храните картофель в сухих, хорошо проветриваемых помещениях с температурой около +2…+3°C.
  • Регулярно осматривайте клубни и удаляйте больные.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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