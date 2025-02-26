Выращиваем экзотику на севере: от персиков до грецких орехов — что подойдет для вашего сада

Теперь даже в самых северных широтах можно наслаждаться фруктами, о которых раньше можно было только мечтать. Благодаря современным достижениям в области селекции, персики, сливы, абрикосы и яблоки с удивительной морозостойкостью и стойкостью к болезням становятся доступными для садоводов на севере.
Выращивание южных фруктов на севере возможно — главное условие для этого — использование районированных сортов. Эти сорта специально адаптированы для суровых климатических условий. Они проходят тщательные испытания и отличаются высокой морозостойкостью, устойчивостью к болезням и стабильным урожаем.
Шарафуга Моруснигра — это уникальный гибрид сливы, абрикоса и нектарина. Сорта не только морозоустойчив, но и неприхотлив в уходе, начинает плодоносить на 3-4 год.
Персик Канадиан Хармони — идеально подходит для северных регионов. Сорт отличается высокой урожайностью, отличной транспортабельностью и долговечностью.
Сливово-вишневый гибрид Опата — удивительный сорт, который сочетает лучшие качества сливы и вишни. Он морозостойкий и может выдерживать температуры до -42 ℃.
Абрикос Триумф Северный — сорт, который успешно выращивается в условиях с суровыми зимами, дает обильные урожаи сладких плодов с нежным карамельным ароматом.
Яблоня Цирцея — это сорт с редкой красной мякотью. Плоды сладко-кислые, сочные и очень вкусные.
Кроме экзотических фруктов, на севере можно выращивать и другие культуры:
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
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