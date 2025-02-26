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Выращиваем экзотику на севере: от персиков до грецких орехов — что подойдет для вашего сада

2:55
Садоводство

Теперь даже в самых северных широтах можно наслаждаться фруктами, о которых раньше можно было только мечтать. Благодаря современным достижениям в области селекции, персики, сливы, абрикосы и яблоки с удивительной морозостойкостью и стойкостью к болезням становятся доступными для садоводов на севере.

Персик
Фото: commons.wikimedia.org by Yair Haklai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Персик

Возможно ли вырастить южные культуры на севере?

Выращивание южных фруктов на севере возможно — главное условие для этого — использование районированных сортов. Эти сорта специально адаптированы для суровых климатических условий. Они проходят тщательные испытания и отличаются высокой морозостойкостью, устойчивостью к болезням и стабильным урожаем.

Ключевые особенности районированных сортов

  • Морозостойкость — важнейший фактор для северных регионов. Убедитесь, что выбранный сорт выдержит зимние холода вашего региона.
  • Самоплодность — самоплодные сорта не требуют опылителей. Однако, если вы выбрали сорт, который требует перекрестного опыления, обязательно высаживайте несколько совместимых деревьев.
  • Устойчивость к болезням — в условиях повышенной влажности северных регионов важно выбирать сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям.
  • Ранние сроки созревания — выбирайте сорта с ранним или средним сроком созревания, чтобы плоды успели дозреть до холодов.

Районированные сорта фруктов для севера

Шарафуга Моруснигра — это уникальный гибрид сливы, абрикоса и нектарина. Сорта не только морозоустойчив, но и неприхотлив в уходе, начинает плодоносить на 3-4 год.

Персик Канадиан Хармони — идеально подходит для северных регионов. Сорт отличается высокой урожайностью, отличной транспортабельностью и долговечностью.

Сливово-вишневый гибрид Опата — удивительный сорт, который сочетает лучшие качества сливы и вишни. Он морозостойкий и может выдерживать температуры до -42 ℃.

Абрикос Триумф Северный — сорт, который успешно выращивается в условиях с суровыми зимами, дает обильные урожаи сладких плодов с нежным карамельным ароматом.

Яблоня Цирцея — это сорт с редкой красной мякотью. Плоды сладко-кислые, сочные и очень вкусные.

Экзотические культуры для северных садов

Кроме экзотических фруктов, на севере можно выращивать и другие культуры:

  • Голубика высокорослая — прекрасно себя чувствует в северном климате и адаптируется к различным регионам.
  • Малина ремонтантная — плодоносят дважды в сезон, что делает их идеальными для короткого северного лета.
  • Грецкий орех — существует несколько сортов, которые могут расти даже в северных широтах.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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