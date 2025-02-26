Как вырастить фиговое дерево в домашних условиях — три секретных способа

Если вы мечтаете вырастить собственную фиговую рощу, но не знаете с чего начать, есть несколько способов. Можно размножить фиговое дерево семенами, зелеными или древесными черенками — каждый способ имеет свои особенности и преимущества.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ инжир

Секреты размножения фигового дерева из семян

Начнем с самого простого способа — семян. Чтобы начать, извлеките семена из зрелых плодов, аккуратно очистив их ножом. После этого дайте им немного подсохнуть на бумажном полотенце.

Когда наступит весна, посейте семена в рыхлую, бедную на питательные вещества почву. Потрогайте их слегка, но не засыпайте землей. Чтобы создать необходимую влажность, накройте горшок пленкой или стеклом. При температуре около 20°C семена должны начать прорастать в течение 1-2 недель. Следите за ростом и оставьте только самые крепкие растения. Постепенно приучайте их к внешнему воздуху.

Однако, стоит помнить, что фиговые деревья, выращенные из семян, не всегда приносят плоды. Причина в том, что свойство самоплодородности может потеряться, поэтому для урожая лучше использовать другие способы размножения.

Размножение фигового дерева зелеными черенками

Зеленое черенкование — это отличный способ для размножения дерева весной или в начале лета, когда новые побеги еще не успели стать древесными. Выберите здоровое растение, которое стабильно дает плоды, и срежьте побеги длиной 15-20 см, делая срезы под узлом.

На черенке должно быть хотя бы два-три листа и один здоровый почка. Чтобы уменьшить испарение, большие листья можно разрезать пополам.

Для укоренения в земле, вставьте черенок на 5-10 см в рыхлую почву. Не забывайте накрывать его банкой или прозрачной пленкой для поддержания высокой влажности. В случае укоренения в воде, опустите черенок на 2 см в воду, а через 3 недели, когда образуются корни, пересаживайте его в землю.

Древесные черенки — надежный способ на осень

Если вы хотите использовать древесные черенки, то лучший период — осень, когда листья опали. Выберите побеги толщиной с карандаш, длиной около 20 см, с почками на обоих концах. После этого, посадите черенки в свежую рыхлую почву, оставив сверху 3-5 см для лучшего укоренения. Поливайте регулярно, но избегайте застоя воды. В следующем году, весной, корни будут готовы, но пересаживать растения можно будет только через год.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

