Фиолетовое чудо вместо газона: секрет, который избавит от стрижки навсегда — вам нужно лишь посадить это

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Этот фиолетовый цветок может стать идеальной заменой газону.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фиалка

Фиалка рогатая — это многолетний нежный цветок с приятным ароматом. Известна также как фиалка опущенная, отличается ползучим ростом, что делает её идеальной альтернативой газону. Каждое растение едва достигает 30 см в высоту, но стебли легко разрастаются до 30 см.

Фиалка рогатая хорошо растёт в прохладную погоду, а значит, в жаркую погоду она будет цвести меньше. Вам просто нужно будет немного подрезать растения, чтобы стимулировать повторное цветение в конце лета.

Фиалка — это отличная альтернатива газонной траве для сада, которая при этом не требует стрижки и придаёт двору яркости. Рогатые фиалки отличаются двухцветной палитрой, сочетающей белый, голубой, лавандовый и фиолетовый цвета. Вы можете найти и другие цвета, чтобы добавить их в палитру сада, в том числе красный, абрикосовый и жёлтый. Они цветут несколько раз в год, пишет outdoorguide.com.

Уточнения

Фиа́лка рога́тая (лат. Víola cornuta) — травянистое многолетнее растение семейства Фиалковые.

