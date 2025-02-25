Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт

Выращивание гороха — это не только простой, но и быстрый способ получить урожай. Уже через месяц после цветения можно наслаждаться свежими стручками. Главное — выбрать правильное время посадки, позаботиться о почве и не забывать про опоры.
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Горох
Когда сажать горох
Горох можно высевать с ранней весны до августа, ориентируясь на погоду:
В южных регионах — с марта
В средней полосе — с середины апреля
В северных областях — в конце апреля или начале мая
Некоторые дачники сеют горох каждые 10-15 дней, чтобы собирать урожай весь сезон.
Как выбрать семена гороха
Горох бывает трёх видов:
Лущильный — подходит для варки и сушки, чаще всего используется в супах.
Мозговой — сладкий и ароматный, идеален для свежего употребления.
Сахарный — самый нежный, можно есть прямо со стручками.
Ранние сорта дают урожай уже через 40-50 дней, поздние — через 70 дней.
Как подготовить грядку
Гороху нравится солнце и отсутствие ветра. Для лучшего роста перед посадкой на квадратный метр земли вносят 200-400 г древесной золы и 10 г мочевины. Грядку перекапывают, разрыхляют и разравнивают.
Как посадить горох
Замочите семена в воде на 10-12 часов — это ускорит всходы.
Сделайте бороздки глубиной 5-7 см, оставляя 30 см между рядами.
Полейте почву, дождитесь впитывания влаги.
Разложите горошины с интервалом 6-8 см, слегка вдавливая в грунт.
Засыпьте землёй, уплотните и накройте плёнкой, чтобы защитить от птиц.
Всходы появятся через 1-2 недели.
Как ухаживать за горохом
Поливайте раз в 5-7 дней, во время цветения — чаще.
Рыхлите и пропалывайте почву после дождей или поливов.
Подвязывайте стебли, когда они достигнут 15-20 см.
Подкармливайте древесной золой (100-200 г на 10 л воды) во время цветения.
Когда собирать урожай
Горошек созревает через месяц после цветения. Сначала наливаются нижние стручки, потом — верхние. Сахарный горох можно срывать ещё до полного созревания, пока стручки нежные и сладкие.
Уточнения
Горо́х — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus).