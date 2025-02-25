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Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт

2:31
Садоводство

Выращивание гороха — это не только простой, но и быстрый способ получить урожай. Уже через месяц после цветения можно наслаждаться свежими стручками. Главное — выбрать правильное время посадки, позаботиться о почве и не забывать про опоры.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Перцев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

Когда сажать горох

Горох можно высевать с ранней весны до августа, ориентируясь на погоду:

  • В южных регионах — с марта
  • В средней полосе — с середины апреля
  • В северных областях — в конце апреля или начале мая

Некоторые дачники сеют горох каждые 10-15 дней, чтобы собирать урожай весь сезон.

Как выбрать семена гороха

Горох бывает трёх видов:

  • Лущильный — подходит для варки и сушки, чаще всего используется в супах.
  • Мозговой — сладкий и ароматный, идеален для свежего употребления.
  • Сахарный — самый нежный, можно есть прямо со стручками.

Ранние сорта дают урожай уже через 40-50 дней, поздние — через 70 дней.

Как подготовить грядку

Гороху нравится солнце и отсутствие ветра. Для лучшего роста перед посадкой на квадратный метр земли вносят 200-400 г древесной золы и 10 г мочевины. Грядку перекапывают, разрыхляют и разравнивают.

Как посадить горох

  • Замочите семена в воде на 10-12 часов — это ускорит всходы.
  • Сделайте бороздки глубиной 5-7 см, оставляя 30 см между рядами.
  • Полейте почву, дождитесь впитывания влаги.
  • Разложите горошины с интервалом 6-8 см, слегка вдавливая в грунт.
  • Засыпьте землёй, уплотните и накройте плёнкой, чтобы защитить от птиц.

Всходы появятся через 1-2 недели.

Как ухаживать за горохом

  • Поливайте раз в 5-7 дней, во время цветения — чаще.
  • Рыхлите и пропалывайте почву после дождей или поливов.
  • Подвязывайте стебли, когда они достигнут 15-20 см.
  • Подкармливайте древесной золой (100-200 г на 10 л воды) во время цветения.

Когда собирать урожай

Горошек созревает через месяц после цветения. Сначала наливаются нижние стручки, потом — верхние. Сахарный горох можно срывать ещё до полного созревания, пока стручки нежные и сладкие.

Уточнения

Горо́х — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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