Пока кто-то выбирает семена в магазине, я просто открываю баночку с прошлогодними

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать перец из семян собственного сбора — это не только экономия, но и гарантия того, что урожай будет таким, как нужно. Главное — правильно выбрать плоды, подготовить их и сохранить семечки до следующего сезона.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Болгарские перцы

Какие перцы можно собирать на семена

Собирать семена можно только с сортовых перцев. Если на упаковке семян была пометка F1, значит, это гибрид — семена из него дадут неожиданный результат. Чтобы не разочароваться, выбирайте только те перцы, которые изначально были сортовыми.

Как выбрать правильный перец для сбора семян

Плод должен быть полностью созревшим, плотным, без пятен и повреждений.

Берите овощи с самых нижних веток куста — они завязываются первыми и меньше подвержены случайному переопылению.

Чтобы не забыть выбранные плоды, их можно отметить ленточками.

Как правильно извлекать семена

Наденьте перчатки, если работаете с острым перцем.

Чистым ножом надрежьте плод вокруг плодоножки и снимите верхушку вместе с семенами.

Семечки аккуратно соскребите ложкой в отдельную ёмкость.

Дополнительно извлеките оставшиеся семена из середины плода.

Как сушить семена

Разложите семена тонким слоем на тарелке или бумаге.

Поставьте в сухое и солнечное место, например, на подоконник.

Оставьте на 7-10 дней, периодически перемешивая для равномерной сушки.

Как хранить семена

Расфасуйте их по бумажным конвертам или зип-пакетам.

Подпишите сорт, чтобы потом не гадать.

Храните в сухом, тёмном и прохладном месте — так всхожесть сохранится до 5 лет.

Собирая семена правильно, можно не только сэкономить на покупке новых, но и каждый год получать идеально подходящий для вашего участка урожай.