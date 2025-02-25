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Пока кто-то выбирает семена в магазине, я просто открываю баночку с прошлогодними

1:56
Садоводство

Выращивать перец из семян собственного сбора — это не только экономия, но и гарантия того, что урожай будет таким, как нужно. Главное — правильно выбрать плоды, подготовить их и сохранить семечки до следующего сезона.

Болгарские перцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарские перцы

Какие перцы можно собирать на семена

Собирать семена можно только с сортовых перцев. Если на упаковке семян была пометка F1, значит, это гибрид — семена из него дадут неожиданный результат. Чтобы не разочароваться, выбирайте только те перцы, которые изначально были сортовыми.

Как выбрать правильный перец для сбора семян

  • Плод должен быть полностью созревшим, плотным, без пятен и повреждений.
  • Берите овощи с самых нижних веток куста — они завязываются первыми и меньше подвержены случайному переопылению.
  • Чтобы не забыть выбранные плоды, их можно отметить ленточками.

Как правильно извлекать семена

  • Наденьте перчатки, если работаете с острым перцем.
  • Чистым ножом надрежьте плод вокруг плодоножки и снимите верхушку вместе с семенами.
  • Семечки аккуратно соскребите ложкой в отдельную ёмкость.
  • Дополнительно извлеките оставшиеся семена из середины плода.

Как сушить семена

  • Разложите семена тонким слоем на тарелке или бумаге.
  • Поставьте в сухое и солнечное место, например, на подоконник.
  • Оставьте на 7-10 дней, периодически перемешивая для равномерной сушки.

Как хранить семена

  • Расфасуйте их по бумажным конвертам или зип-пакетам.
  • Подпишите сорт, чтобы потом не гадать.
  • Храните в сухом, тёмном и прохладном месте — так всхожесть сохранится до 5 лет.

Собирая семена правильно, можно не только сэкономить на покупке новых, но и каждый год получать идеально подходящий для вашего участка урожай.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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