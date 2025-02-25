Хотите клубнику размером с ладонь? Просто дайте ей свежий участок

4:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубничные кусты не вечны — спустя три года ягоды мельчают, растения болеют, а урожай радует всё меньше. Выход — пересадка. Если сделать всё правильно, уже на следующий сезон клубника порадует крупными и сочными ягодами.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Когда пересаживать клубнику

Можно делать это весной, когда прогреется почва. В большинстве регионов оптимальное время — май. Но у такого способа есть минусы. Весной погода нестабильна, пересаженные кустики могут пострадать от возвратных заморозков, затяжных дождей или внезапной жары. Кроме того, урожай появится только на следующий год.

Лучший вариант — пересадка во второй половине августа или сентябре. В это время уже не так жарко, и до наступления холодов клубника успеет прижиться на новом месте. Если кусты размножают с помощью усов, укоренять розетки нужно в июле, чтобы к концу лета они были готовы к пересадке.

Как подготовить грядку для пересадки

Клубнику не стоит пересаживать на то место, где она росла ранее. Почва для молодых растений будет бедной, а за несколько лет в ней могли поселиться вредители и грибки.

За две-три недели до пересадки на каждый квадратный метр грядки вносят три-четыре килограмма компоста или перепревшего навоза, перекапывают и разравнивают поверхность.

Перед посадкой клубники делают разметку. Кустики размещают с интервалом 25-30 сантиметров, расстояние между рядами — 60-80 сантиметров.

Как пересадить клубнику делением куста

Этот способ подходит для растений в возрасте двух лет.

Пересаживать нужно осторожно, чтобы не повредить корни. Куст обкапывают со всех сторон и достают вместе с земляным комом. Стряхивают почву и промывают корни в воде.

Растение состоит из нескольких рожков. Иногда они отделяются сами, но чаще их приходится аккуратно отрезать ножом. На каждом побеге должен остаться росток и корни.

Корни осматривают и удаляют повреждённые, сухие и слишком тёмные участки. Для лучшей приживаемости их можно укоротить на треть.

Перед посадкой саженцы опускают в раствор фунгицида на 15 минут. Это поможет предотвратить грибковые заболевания.

В заранее размеченных местах делают лунки. Для каждого саженца глубина должна соответствовать длине корней. Если почва сухая, её увлажняют водой и ждут, пока она впитается. Кустики высаживают, расправляя корни, засыпают грунтом и слегка уплотняют.

Как пересадить клубнику из усов

Кусты выпускают длинные побеги, на которых формируются розетки. Чтобы они пустили корни, можно использовать небольшие контейнеры.

Горшочки объёмом 200-500 миллилитров наполняют грунтом, обильно поливают и ждут, пока почва впитает влагу.

Выбирают самые сильные розетки, закрепляют их шпилькой у основания и оставляют укореняться. На это уйдёт около двух месяцев. Всё это время важно следить за влажностью почвы и поливать растения по мере необходимости.

В местах разметки на грядке делают лунки. Если земля сухая, её поливают и ждут, пока вода впитается. После этого побег материнского куста отрезают у основания проращённого саженца. Молодой кустик аккуратно извлекают из контейнера и вместе с земляным комом пересаживают в грунт.

Как ухаживать за клубникой после пересадки

Чтобы кустики прижились, в первые две недели после пересадки почва должна оставаться влажной. По мере необходимости клубнику поливают под корень обычной водой.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

