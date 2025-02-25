Скорлупа в огороде — как бронежилет для почвы и кошмар для вредителей

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Оказывается, яичная скорлупа — не просто мусор, а настоящий помощник для дачников. Она содержит кальций, фосфор и микроэлементы, которые улучшают качество почвы и помогают бороться с вредителями.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яичная скорлупа

Как использовать яичную скорлупу в огороде

Для снижения кислотности почвы Измельчите скорлупу до порошка (кофемолка поможет).

Рассыпьте 500 г на 1 м² земли и перекопайте.

Почва станет рыхлой и плодородной, но в первый сезон потребуется дополнительная подкормка. Как удобрение 100 г скорлупы (20 яиц) залейте 1 л уксуса 9%.

Дайте настояться 5-7 дней, ежедневно встряхивая.

Разведите 250 мл настоя в 10 л воды и поливайте под корень. Как дренаж для горшков Разломайте скорлупу на крупные куски.

Выложите слоем 2 см на дно горшка перед посадкой. Защита от слизней Разбейте скорлупу на мелкие кусочки.

Рассыпьте вокруг растений слоем 2 см.

Острые края помешают моллюскам добраться до урожая.

Важно!

Перед использованием просушите скорлупу (на батарее или в духовке при 100°C в течение 15 минут).

Удаляйте внутреннюю плёнку, чтобы избежать появления грибков.

Если в доме скапливается много яичной скорлупы, не спешите выбрасывать — это бесплатное и полезное средство для огорода!

Уточнения

Скорлупа́ — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.



