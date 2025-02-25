Скорлупа в огороде — как бронежилет для почвы и кошмар для вредителей
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Оказывается, яичная скорлупа — не просто мусор, а настоящий помощник для дачников. Она содержит кальций, фосфор и микроэлементы, которые улучшают качество почвы и помогают бороться с вредителями.
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яичная скорлупа
Как использовать яичную скорлупу в огороде
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Для снижения кислотности почвы
- Измельчите скорлупу до порошка (кофемолка поможет).
- Рассыпьте 500 г на 1 м² земли и перекопайте.
- Почва станет рыхлой и плодородной, но в первый сезон потребуется дополнительная подкормка.
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Как удобрение
- 100 г скорлупы (20 яиц) залейте 1 л уксуса 9%.
- Дайте настояться 5-7 дней, ежедневно встряхивая.
- Разведите 250 мл настоя в 10 л воды и поливайте под корень.
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Как дренаж для горшков
- Разломайте скорлупу на крупные куски.
- Выложите слоем 2 см на дно горшка перед посадкой.
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Защита от слизней
- Разбейте скорлупу на мелкие кусочки.
- Рассыпьте вокруг растений слоем 2 см.
- Острые края помешают моллюскам добраться до урожая.
Важно!
- Перед использованием просушите скорлупу (на батарее или в духовке при 100°C в течение 15 минут).
- Удаляйте внутреннюю плёнку, чтобы избежать появления грибков.
Если в доме скапливается много яичной скорлупы, не спешите выбрасывать — это бесплатное и полезное средство для огорода!
Уточнения
Скорлупа́ — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.
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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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