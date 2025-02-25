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Скорлупа в огороде — как бронежилет для почвы и кошмар для вредителей

1:34
Садоводство

Оказывается, яичная скорлупа — не просто мусор, а настоящий помощник для дачников. Она содержит кальций, фосфор и микроэлементы, которые улучшают качество почвы и помогают бороться с вредителями.

Яичная скорлупа
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яичная скорлупа

Как использовать яичную скорлупу в огороде

  1. Для снижения кислотности почвы

    • Измельчите скорлупу до порошка (кофемолка поможет).
    • Рассыпьте 500 г на 1 м² земли и перекопайте.
    • Почва станет рыхлой и плодородной, но в первый сезон потребуется дополнительная подкормка.

  2. Как удобрение

    • 100 г скорлупы (20 яиц) залейте 1 л уксуса 9%.
    • Дайте настояться 5-7 дней, ежедневно встряхивая.
    • Разведите 250 мл настоя в 10 л воды и поливайте под корень.

  3. Как дренаж для горшков

    • Разломайте скорлупу на крупные куски.
    • Выложите слоем 2 см на дно горшка перед посадкой.

  4. Защита от слизней

    • Разбейте скорлупу на мелкие кусочки.
    • Рассыпьте вокруг растений слоем 2 см.
    • Острые края помешают моллюскам добраться до урожая.

Важно!

  • Перед использованием просушите скорлупу (на батарее или в духовке при 100°C в течение 15 минут).
  • Удаляйте внутреннюю плёнку, чтобы избежать появления грибков.

Если в доме скапливается много яичной скорлупы, не спешите выбрасывать — это бесплатное и полезное средство для огорода!

Уточнения

Скорлупа́ — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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