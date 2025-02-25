Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владельцы аэрогрилей, срочно проверьте это, чтобы избежать пожара
Союзники отворачиваются — Аргентина отказалась поддержать Украину в вопросе России
Почему Китай не боится сближения России и США?
Не просто усталость: 5 странных признаков депрессии, о которых никто не говорит
Ядерный расклад — Франция готова предоставить свой арсенал для Европы
В США посмеялись над требованием Зеленского дать ему ядерное оружие
Если Tesla — это iPhone, то Mercedes теперь сделал Nokia 3310 среди электромобилей
Легендарное растение, спасающие берега от разрушения
РРазрушение альянса — Трамп может исключить ряд стран из НАТО

Вырастить крепкую рассаду перца — не сложно, если не убить её раньше времени

2:27
Садоводство

Перец и баклажаны — овощи не для ленивых. Они требуют тепла, плодородной почвы и правильного ухода с самых первых дней. Если хотите получить здоровую рассаду без капризов, нужно следовать проверенным шагам.

Рассада перца
Фото: commons.wikimedia.org by Rayabhari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада перца

1. Подготовка грунта

Для крепкой рассады нужен лёгкий и питательный субстрат с pH 6,5-7. Он должен быть чистым, без сорняков, грибов и вредителей. Если покупаете готовый грунт, выбирайте обогащённый биогумусом или сапропелем — это поможет растениям лучше развиваться.

2. Замачивание семян

Чтобы улучшить всхожесть и защитить от болезней, семена перца и баклажанов замачивают в растворе биофунгицидов (Фитоспорин, Алирин-Б) и стимуляторов роста. Достаточно 6-8 часов, после чего можно высевать или оставить для проращивания во влажной ткани.

3. Посев семян

Перец и баклажаны не любят пересадки, поэтому лучше сразу высевать семена в отдельные горшочки по 400-500 мл. Почву перед этим обрабатывают биофунгицидами, чтобы предотвратить развитие корневых гнилей.

4. Температура и освещение

Оптимальный режим:

  • Днём: 22-24°C в солнечную погоду, 18-21°C — в пасмурную.
  • Ночью: не ниже 15-16°C.

Если рассада стоит на подоконнике, защищайте её от сквозняков и холодного воздуха. Дополнительное освещение (фитолампы) поможет растениям лучше развиваться.

5. Пересадка и подкормка

При появлении первых настоящих листьев рассаду можно пересадить в ёмкости побольше. Полив проводят по мере подсыхания грунта, а удобрения вносят раз в две недели, чередуя корневые и внекорневые подкормки.

6. Закаливание перед высадкой

За 7-10 дней до пересадки рассаду постепенно приучают к свежему воздуху. Сначала открывают форточки, затем выносят на улицу, увеличивая время пребывания под солнцем.

Соблюдая эти шаги, вы получите крепкую, здоровую рассаду, которая легко приживётся на грядке и даст богатый урожай!

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Авто
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Последние материалы
Союзники отворачиваются — Аргентина отказалась поддержать Украину в вопросе России
Почему Китай не боится сближения России и США?
Не просто усталость: 5 странных признаков депрессии, о которых никто не говорит
Ядерный расклад — Франция готова предоставить свой арсенал для Европы
В США посмеялись над требованием Зеленского дать ему ядерное оружие
Если Tesla — это iPhone, то Mercedes теперь сделал Nokia 3310 среди электромобилей
Легендарное растение, спасающие берега от разрушения
РРазрушение альянса — Трамп может исключить ряд стран из НАТО
Отказ от санкций против России спас экономику Грузии
Забудьте о чётком контуринге: главный визажист раскрыл антитренды макияжа 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.