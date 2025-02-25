Вырастить крепкую рассаду перца — не сложно, если не убить её раньше времени

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перец и баклажаны — овощи не для ленивых. Они требуют тепла, плодородной почвы и правильного ухода с самых первых дней. Если хотите получить здоровую рассаду без капризов, нужно следовать проверенным шагам.

Фото: commons.wikimedia.org by Rayabhari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рассада перца

1. Подготовка грунта

Для крепкой рассады нужен лёгкий и питательный субстрат с pH 6,5-7. Он должен быть чистым, без сорняков, грибов и вредителей. Если покупаете готовый грунт, выбирайте обогащённый биогумусом или сапропелем — это поможет растениям лучше развиваться.

2. Замачивание семян

Чтобы улучшить всхожесть и защитить от болезней, семена перца и баклажанов замачивают в растворе биофунгицидов (Фитоспорин, Алирин-Б) и стимуляторов роста. Достаточно 6-8 часов, после чего можно высевать или оставить для проращивания во влажной ткани.

3. Посев семян

Перец и баклажаны не любят пересадки, поэтому лучше сразу высевать семена в отдельные горшочки по 400-500 мл. Почву перед этим обрабатывают биофунгицидами, чтобы предотвратить развитие корневых гнилей.

4. Температура и освещение

Оптимальный режим:

Днём: 22-24°C в солнечную погоду, 18-21°C — в пасмурную.

Ночью: не ниже 15-16°C.

Если рассада стоит на подоконнике, защищайте её от сквозняков и холодного воздуха. Дополнительное освещение (фитолампы) поможет растениям лучше развиваться.

5. Пересадка и подкормка

При появлении первых настоящих листьев рассаду можно пересадить в ёмкости побольше. Полив проводят по мере подсыхания грунта, а удобрения вносят раз в две недели, чередуя корневые и внекорневые подкормки.

6. Закаливание перед высадкой

За 7-10 дней до пересадки рассаду постепенно приучают к свежему воздуху. Сначала открывают форточки, затем выносят на улицу, увеличивая время пребывания под солнцем.

Соблюдая эти шаги, вы получите крепкую, здоровую рассаду, которая легко приживётся на грядке и даст богатый урожай!

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

