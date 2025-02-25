Вырастить крепкую рассаду перца — не сложно, если не убить её раньше времени

Перец и баклажаны — овощи не для ленивых. Они требуют тепла, плодородной почвы и правильного ухода с самых первых дней. Если хотите получить здоровую рассаду без капризов, нужно следовать проверенным шагам.
Для крепкой рассады нужен лёгкий и питательный субстрат с pH 6,5-7. Он должен быть чистым, без сорняков, грибов и вредителей. Если покупаете готовый грунт, выбирайте обогащённый биогумусом или сапропелем — это поможет растениям лучше развиваться.
Чтобы улучшить всхожесть и защитить от болезней, семена перца и баклажанов замачивают в растворе биофунгицидов (Фитоспорин, Алирин-Б) и стимуляторов роста. Достаточно 6-8 часов, после чего можно высевать или оставить для проращивания во влажной ткани.
Перец и баклажаны не любят пересадки, поэтому лучше сразу высевать семена в отдельные горшочки по 400-500 мл. Почву перед этим обрабатывают биофунгицидами, чтобы предотвратить развитие корневых гнилей.
Оптимальный режим:
Если рассада стоит на подоконнике, защищайте её от сквозняков и холодного воздуха. Дополнительное освещение (фитолампы) поможет растениям лучше развиваться.
При появлении первых настоящих листьев рассаду можно пересадить в ёмкости побольше. Полив проводят по мере подсыхания грунта, а удобрения вносят раз в две недели, чередуя корневые и внекорневые подкормки.
За 7-10 дней до пересадки рассаду постепенно приучают к свежему воздуху. Сначала открывают форточки, затем выносят на улицу, увеличивая время пребывания под солнцем.
Соблюдая эти шаги, вы получите крепкую, здоровую рассаду, которая легко приживётся на грядке и даст богатый урожай!
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.