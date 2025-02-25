Сажал для салатов, а теперь ем просто так: эти томаты слишком хороши

Не у всех дачников есть место для выращивания высоких томатных кустов, но это не проблема! Компактные карликовые сорта помидоров занимают мало места, созревают быстрее и часто даже урожайнее своих крупных собратьев.
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Томаты на грядке
Почему карликовые томаты — идеальный выбор
Умещаются на небольших грядках.
Созревают на 2 недели раньше, чем высокорослые сорта.
Не требуют пасынкования и сложного ухода.
Успевают созреть до фитофтороза.
Можно выбрать плоды разного цвета, формы и вкуса.
ТОП-10 лучших карликовых сортов томатов
Гном Арктическая роза — ранний сорт для северных регионов, розовые плоды до 200 г, сладкие.
Ляна — устойчив к погодным капризам, небольшие красные помидоры (65-100 г).
Альфа — можно выращивать безрассадным способом, созревает за 3 месяца.
Успех — холодостоек, растёт до самых заморозков, плоды-сливки.
Бычье сердце компакт — карликовая версия классического сорта, плоды до 200 г.
Утёнок — даёт дружный урожай оранжевых помидоров с носиком.
Пуговка — черри-томаты по 10-15 г, идеально для салатов.
Боец (Буян) — неприхотливый сорт, устойчивый к заболеваниям.
Золотая клуша — крупные золотистые плоды (до 200 г), нежный сладкий вкус.
Бони ММ — суперранний сорт, успевает созреть до начала фитофторы.
Выбирайте маленькие, но продуктивные сорта томатов и наслаждайтесь урожаем даже на небольшой даче!
Уточнения
Помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.