Сажал для салатов, а теперь ем просто так: эти томаты слишком хороши

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не у всех дачников есть место для выращивания высоких томатных кустов, но это не проблема! Компактные карликовые сорта помидоров занимают мало места, созревают быстрее и часто даже урожайнее своих крупных собратьев.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты на грядке

Почему карликовые томаты — идеальный выбор

Умещаются на небольших грядках.

Созревают на 2 недели раньше, чем высокорослые сорта.

Не требуют пасынкования и сложного ухода.

Успевают созреть до фитофтороза.

Можно выбрать плоды разного цвета, формы и вкуса.

ТОП-10 лучших карликовых сортов томатов

Гном Арктическая роза — ранний сорт для северных регионов, розовые плоды до 200 г, сладкие. Ляна — устойчив к погодным капризам, небольшие красные помидоры (65-100 г). Альфа — можно выращивать безрассадным способом, созревает за 3 месяца. Успех — холодостоек, растёт до самых заморозков, плоды-сливки. Бычье сердце компакт — карликовая версия классического сорта, плоды до 200 г. Утёнок — даёт дружный урожай оранжевых помидоров с носиком. Пуговка — черри-томаты по 10-15 г, идеально для салатов. Боец (Буян) — неприхотливый сорт, устойчивый к заболеваниям. Золотая клуша — крупные золотистые плоды (до 200 г), нежный сладкий вкус. Бони ММ — суперранний сорт, успевает созреть до начала фитофторы.

Выбирайте маленькие, но продуктивные сорта томатов и наслаждайтесь урожаем даже на небольшой даче!

Уточнения

Помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.



