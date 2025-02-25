Сажал для салатов, а теперь ем просто так: эти томаты слишком хороши

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1:44
Садоводство

Не у всех дачников есть место для выращивания высоких томатных кустов, но это не проблема! Компактные карликовые сорта помидоров занимают мало места, созревают быстрее и часто даже урожайнее своих крупных собратьев.

Томаты на грядке
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты на грядке

Почему карликовые томаты — идеальный выбор

  • Умещаются на небольших грядках.
  • Созревают на 2 недели раньше, чем высокорослые сорта.
  • Не требуют пасынкования и сложного ухода.
  • Успевают созреть до фитофтороза.
  • Можно выбрать плоды разного цвета, формы и вкуса.

ТОП-10 лучших карликовых сортов томатов

  1. Гном Арктическая роза — ранний сорт для северных регионов, розовые плоды до 200 г, сладкие.
  2. Ляна — устойчив к погодным капризам, небольшие красные помидоры (65-100 г).
  3. Альфа — можно выращивать безрассадным способом, созревает за 3 месяца.
  4. Успех — холодостоек, растёт до самых заморозков, плоды-сливки.
  5. Бычье сердце компакт — карликовая версия классического сорта, плоды до 200 г.
  6. Утёнок — даёт дружный урожай оранжевых помидоров с носиком.
  7. Пуговка — черри-томаты по 10-15 г, идеально для салатов.
  8. Боец (Буян) — неприхотливый сорт, устойчивый к заболеваниям.
  9. Золотая клуша — крупные золотистые плоды (до 200 г), нежный сладкий вкус.
  10. Бони ММ — суперранний сорт, успевает созреть до начала фитофторы.

Выбирайте маленькие, но продуктивные сорта томатов и наслаждайтесь урожаем даже на небольшой даче!

Уточнения

Помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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