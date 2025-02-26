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Замените лаванду этим цветком, и бабочки слетятся в ваш сад

3:47
Садоводство » Цветы

Лаванда, с её непревзойдённым ароматом и красивыми фиолетовыми цветами, является любимицей многих садоводов. Однако, по различным причинам, некоторым может потребоваться найти альтернативу этому растению. Возможно, у вас недостаточно солнечного света, или вы хотите разнообразить сад новыми растениями. В этой статье мы рассмотрим несколько замечательных альтернатив лаванды, которые также добавят красивый цвет и аромат вашему саду.

Череда
Фото: plants.usda.gov
Череда

Череда

Череда, также известная как "бергамот" или "медовая трава", является отличной альтернативой лаванды. Эти растения обладают яркими цветами (красные, розовые и фиолетовые), а их ароматы напоминают смесь мяты и цитрусовых. Череда привлекает пчел и бабочек, что делает ее отличным выбором для создания садов для опылителей. Она также хорошо растет в полутени и требует регулярного полива.

Шалфей

Декоративные виды шалфея, такие как шалфей мускатный или шалфей обыкновенный, могут стать замечательной альтернативой лаванды. Шалфей имеет схожие ароматические свойства и привлекает опылителей. Его цветы могут быть синими, фиолетовыми или красными и создают эффектные акценты в саду. Шалфей предпочитает солнечные участки и хорошо дренированную почву.

Таволга

Таволга, или таволговые травы, представлены разнообразными видами, которые имеют различные окраски и формы цветов. Эти многолетники достигают высоты до 1,5 метра и отлично подходят для создания вертикальных акцентов в саду. Таволга цветет летом и привлекает насекомых-опылителей, а ее цветы, обладая сладким ароматом, также можно использовать в букеты.

Сирень

Сирень — это классическое цветущее растение, которое будет отличной альтернативой лаванды. Стремительные гроздья ароматных цветов сирени располагаются на кустах, создавая неповторимый весенний аромат. Цветы бывают разных оттенков — от белого до фиолетового. Сирень требует солнечных мест и хорошо дренированной почвы. Это растение станет прекрасным дополнением к любому саду, радуя глаз в период цветения.

Эхинацея

Эхинацея, также известная как "конский гвоздик", — это многолетнее растение с яркими цветами, которые могут быть розовыми, фиолетовыми или белыми. Эхинацея не только добавляет яркие акценты в цветник, но и обладает полезными свойствами, привлекая пчел и бабочек. Это неприхотливое растение легко ухаживать и оно может расти в различных условиях, включая солнечные и полутенистые участки.

Иссоп

Иссоп — это травянистое растение, которое хорошо сочетается с другими декоративными растениями. Он имеет схожие ароматические свойства с лавандой и также привлекает опылителей. Иссоп цветет во второй половине лета, и его цветы могут быть синими, фиолетовыми или розовыми. Это растение предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву.

Если вы ищете альтернативу лаванды, учитывайте перечисленные растения, которые также обладают ароматом, декоративностью и устойчивостью. Выбор альтернатив зависит от условий вашего сада, стиля и цветовой гаммы, которую вы хотите создать. Эти растения не только добавят красоту вашему ландшафту, но и привлекут полезных опылителей, что сделает ваш сад еще более живым и привлекательным.

Уточнения

Череда́ (лат. Bídens) — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae), входит в трибу Кореопсисовые (Coreopsideae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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