Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Собака перестала радоваться прогулкам? Это не лень – это тревожный сигнал о её здоровье
Подкрылки снова в плену льда? Есть хитрость, которая спасёт вашу машину
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Как избавиться от грибка на ногте?
Проверено! Эти домашние рецепты моментально укрепляют волосы и останавливают их выпадение
В каких городах мира самые комфортные улицы для пеших прогулок
Мелкие, но мощные нематоды — даже в космосе выживут
Крабовые палочки и кипяток: зачем опытные хозяйки используют этот трюк — вы будете делать так же

Позаботьтесь о своих зелёных друзьях: растения, которые обожают душ

3:57
Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные растения не только украшают наши дома, но и улучшают качество воздуха, создают уют и вдохновляют на творчество. Как и любой другой организм, растения нуждаются в уходе, и одним из эффективных способов заботы о них является душ. 

Полив комнатных цветов
Фото: commons.wikimedia.org by Galilea, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Полив комнатных цветов

Почему душ полезен?

Душ для растений помогает:

  1. Удалить пыль: на листьях скапливаются пыль и грязь, что препятствует фотосинтезу и ухудшает общее состояние растения.
  2. Увлажнить воздух: душ создает паровую атмосферу, что особенно полезно в сухих помещениях.
  3. Предотвратить вредителей: регулярный душ помогает выявить и убрать насекомых, таких как паутинные клещики.
  4. Освежить листья: истинное удовольствие получают не только растения, но и их владельцы, когда они видят, как листья становятся более яркими и насыщенными.

Растения, которым рекомендован душ

Фиалки

Фиалки требуют повышенной влажности, и душ будет для них отличным способом ухода. Обережно поливайте листья, избегая попадания воды в центр розетки, чтобы избежать гниения.

Папоротники (Nephrolepis exaltata)

Папоротники — настоящие любители влаги. Душ поможет поддерживать необходимую влажность и удалить пыль с нежных листьев. Мягкое струя воды хорошо очищает их.

Сансевиерия (Sansevieria)

Сансевиерия, или щучий хвост, является неприхотливым растением, но душ помогает удалять накопившуюся пыль. Простой водяной душ не приведет к проблемам с корнями, так как этому растению необходим ограниченный полив.

Замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia)

Также известный как долларовое дерево, замиокулькас будет благодарен за душ, который очистит его мясистые листья от пыли. Это укрепит растение и поможет улучшить его внешний вид.

Алоэ вера (Aloe vera)

Алоэ не только полезно для кожи, но и будет благодарным за регулярные водные процедуры. Душ поможет удалять пыль и поддерживать положительное состояние растения.

Спатифиллум (Spathiphyllum)

Спатифиллум, или женское счастье, требует высокого уровня влажности. Душ не только очистит листья, но и обеспечит необходимую влагу, способствующую его росту.

Традесканция (Tradescantia)

Традесканция с декоративными листьями также хорошо отзывается на душ. Удаление пыли поможет сохранить яркость ее расцветки.

Калатея (Calathea)

Калатея очень любит высокую влажность, и душ для нее – идеальный способ поддерживать ее здоровье. Будьте осторожны с температурой воды, чтобы не навредить растению.

Правила душа для растений

Чтобы душ стал полезным и не навредил растениям, следуйте некоторым рекомендациям:

  1. Температура воды: используйте теплую воду (не горячую) для душа растения, чтобы избежать шока.
  2. Избегайте попадания воды на цветы: после душа очистите цветы от влаги, чтобы избежать гниения.
  3. Частота: надо проводить душ не чаще одного раза в 1-2 недели в зависимости от уровня загрязненности и условий содержания.
  4. Проветривайте: после душа дайте растению обсохнуть и обеспечьте хорошую вентиляцию, особенно если душ проводился в недостаточно освещенном помещении.

Душ — это простой и эффективный способ ухода за комнатными растениями, который может значительно улучшить их здоровье и внешний вид. Зная, каким растениям душ особенно полезен, и соблюдая несколько простых правил, вы сможете создать для своих зеленых подруг комфортные условия, способствующие их росту и процветанию. Не забывайте следить за состоянием своих растений и обеспечивать им необходимый уход!

Уточнения

Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Российский шоу-бизнес
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу Аудио 
Алмазные отжимания: вот как накачать руки и грудь без тренажёров
Новости спорта
Алмазные отжимания: вот как накачать руки и грудь без тренажёров Аудио 
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Здоровье
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Собака перестала радоваться прогулкам? Это не лень – это тревожный сигнал о её здоровье
Подкрылки снова в плену льда? Есть хитрость, которая спасёт вашу машину
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Позаботьтесь о своих зелёных друзьях: растения, которые обожают душ
Как избавиться от грибка на ногте?
Проверено! Эти домашние рецепты моментально укрепляют волосы и останавливают их выпадение
В каких городах мира самые комфортные улицы для пеших прогулок
Мелкие, но мощные нематоды — даже в космосе выживут
Крабовые палочки и кипяток: зачем опытные хозяйки используют этот трюк — вы будете делать так же
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.