Ремонтантная голубика: когда появятся новые сорта? Мнение Октябрины Ганичкиной

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Телеведущая и садовод Октябрина Ганичкина рассказала о ремонтантых ягодах, среди которых клубника и малина уже завоевали популярность среди садоводов. Однако, что касается голубики, то на данный момент нет ничего определённого.

Фото: flickr.com by Jacob W. Frank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Розовая голубика

"На сегодняшний день у нас нет сортов ремонтантной голубики", — сообщила О. Ганичкина, добавив, что хотя существуют окультуренные сорта, ни один из них не демонстрирует свойства, позволяющие плодоносить дольше обычных сроков. "Садоводы ошибочно принимают голубику для ремонтантной, если она начинает плодоносить дольше привычных сроков", — уточнила она.

Октябрина Ганичкина также поделилась секретами ухода за голубикой, прежде всего подчёркивая важность кислых почв для успешного роста. "Голубика предпочитает кислую почву с рН 3,5. Для её успешного роста нужно готовить почву заранее, чтобы обеспечить ей комфортные условия", — объяснила она. Эксперт советует начинать посадку голубики на краю участка, что позволит постепенно окультурить оставшиеся земли.

Среди основных отличий ремонтантных ягод и обычных, телеведущая затронула срок плодоношения. Ремонтантные сорта ягод способны давать два урожая за сезон — летний и осенний. Например, у Октябрины в теплице удавалось собирать ремонтантную землянику даже в ноябре.

"Мы продолжаем ожидать появления ремонтантной голубики", — подчеркнула О. Ганичкина. Садоводы надеются, что вскоре на рынке появятся новые сорта этой популярной ягоды, позволяющие наслаждаться ягодами в течение более длительного времени.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

