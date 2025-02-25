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Не выбрасывайте это: добавьте в почву — и шпинат даст рекордный урожай

1:32
Садоводство

В этой статье мы расскажем вам секреты выращивания шпината в домашних условиях.

Шпинат
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Шпинат

Какая почва нужна шпинату

Для выращивания шпината выбирайте почву с кислотностью от 6,5 до 7,0 pH. Если почва имеет более высокую кислотность, за два месяца до посадки нужно известковать почву или добавить доломитовую муку. Как и любая зелень, шпинат требует плодородной почвы. Обедненную почву обогащают органическим веществом или минеральными комплексами.

Как вырастить

Эта культура не любит тень, но и палящее весь день солнце тоже не лучший вариант. Лучше всего, если солнце будет освещать растение в течение половины дня или чуть больше.

Уход за растениями заключается в периодическом прореживании рассады, уничтожении сорняков, рыхлении почвы и регулярном поливе. Между кустами нужно оставлять расстояние в 8-10 см.

В жаркую засушливую погоду полив проводят ежедневно. Не допускайте пересыхания почвы и застоя воды в прикорневой зоне.

Когда срезать шпинат

Урожай собирают через 20-40 дней после посева, когда у растений уже сформировалась розетка из пяти-шести листьев, а у некоторых даже есть небольшой стебель. Шпинат собирают весь сразу, а так как его листья нежные и быстро вянут, лучше делать это рано утром.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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