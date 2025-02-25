Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

3:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Встреча со змеёй редко оставляет приятные воспоминания. Большинство людей либо стараются убежать, либо хватаются за палку, не разбираясь, опасна ли перед ними змея или совершенно безобидна. А ведь бездумное уничтожение рептилий нарушает природное равновесие и вредит экосистеме. Как отличить ядовитую гадюку от безопасных ужа и медянки и что делать, если змея вас укусила — разберёмся вместе.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гремучая змея

Где чаще всего можно встретить змей?

На территории России обитают около 90 видов змей, но ядовитыми из них являются единицы. В средней полосе и Московской области чаще всего встречаются:

Обыкновенный уж — длинная неядовитая змея с жёлтыми пятнами на голове.

— длинная неядовитая змея с жёлтыми пятнами на голове. Медянка — небольшая безопасная змея с медно-коричневой окраской.

— небольшая безопасная змея с медно-коричневой окраской. Обыкновенная гадюка — единственная ядовитая змея, на которую можно случайно наткнуться.

Пресмыкающиеся предпочитают влажные луга, опушки лесов, берега водоёмов, каменистые участки. На дачных участках селятся в компостных кучах, высокой траве или под старыми пнями.

Как распознать змею: гадюка, уж или медянка?

На первый взгляд кажется, что всё просто: у ужей — жёлтые пятна на голове, у медянок — красноватый отлив, у гадюк — зигзагообразный узор. Но в природе встречаются исключения: ужи могут быть без пятен, гадюки — полностью чёрными, а медянки — серыми. Чтобы не ошибиться, стоит обратить внимание на несколько признаков.

Отличия ужа от гадюки

Голова: у гадюки треугольная и уплощённая, у ужа — овальная. Глаза: зрачок гадюки — узкий и вертикальный, у ужа — круглый. Рисунок на спине: у гадюки зигзаг или цепочка ромбов, у ужа — разрозненные пятна.

Отличия гадюки от медянки

Голова: у гадюки плоская, с выраженной шеей, у медянки — округлая. Глаза: у гадюки зрачок вертикальный, у медянки — круглый. Узор: гадюка — зигзаги, медянка — мелкие пятнышки вдоль тела.

Если змея не убегает при встрече, а спокойно вас рассматривает — скорее всего, перед вами гадюка. Лучше держаться от неё подальше.

Что делать при встрече со змеёй?

Не делайте резких движений — змея может воспринять их как угрозу.

Не пытайтесь поймать или отогнать пресмыкающееся палкой.

Если змея не уползает — аккуратно отойдите назад.

В лесу лучше носить резиновые сапоги — даже если наступите на змею, она не сможет вас укусить.

Что делать, если вас укусила змея?

Если укусил уж или медянка — просто промойте рану водой и обработайте антисептиком.

Если укусила гадюка:

Выдавите из ранки немного крови, чтобы уменьшить количество яда. Примите антигистаминный препарат (тавегил, супрастин). Выпейте побольше воды, но не горячей! Ограничьте движения — активность ускоряет распространение яда. Вызовите скорую или отправляйтесь в больницу для введения сыворотки.

Чего нельзя делать при укусе гадюки?

Нельзя накладывать жгут — это только усилит повреждение тканей.

— это только усилит повреждение тканей. Не разрезайте место укуса — можно занести инфекцию.

— можно занести инфекцию. Не пейте алкоголь — он лишь усилит интоксикацию.

— он лишь усилит интоксикацию. Не прижигайте рану — это не поможет нейтрализовать яд.

Если змея поселилась на участке — что делать?

Если в саду завёлся уж — это даже хорошо! Он помогает уничтожать мышей и слизней. Но если заметили гадюку, не пытайтесь избавиться от неё самостоятельно — вызовите специалистов. Чтобы змеи не заводились на участке, регулярно косите траву, убирайте хлам и не оставляйте кучи растительных остатков.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

