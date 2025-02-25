Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваше лицо скажет спасибо: правильный вечерний уход, который омолодит кожу
Голос во сне назвал Катю Лель Россией: певица озвучила пророчество о сроке окончания СВО
Безалкогольное пиво и пивной живот – связь, о которой мало кто знает
Секрет стабильного сахара в крови: достаточно изменить одну привычку
В Индии спустя 85 лет заново открыли рыбу, считавшаяся вымершей
Растяжки исчезнут навсегда: проверенные способы сделать кожу гладкой
Хотите ласковую кошку? Тогда выбирайте питомца именно этого цвета
Лазурная мечта Сардинии: как попасть в пляжный рай Кала-Голорице
Владельцы в восторге, а питомцы страдают: скрытая угроза окрашивания шерсти

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

3:57
Садоводство

Встреча со змеёй редко оставляет приятные воспоминания. Большинство людей либо стараются убежать, либо хватаются за палку, не разбираясь, опасна ли перед ними змея или совершенно безобидна. А ведь бездумное уничтожение рептилий нарушает природное равновесие и вредит экосистеме. Как отличить ядовитую гадюку от безопасных ужа и медянки и что делать, если змея вас укусила — разберёмся вместе.

Гремучая змея
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гремучая змея

Где чаще всего можно встретить змей?

На территории России обитают около 90 видов змей, но ядовитыми из них являются единицы. В средней полосе и Московской области чаще всего встречаются:

  • Обыкновенный уж — длинная неядовитая змея с жёлтыми пятнами на голове.
  • Медянка — небольшая безопасная змея с медно-коричневой окраской.
  • Обыкновенная гадюка — единственная ядовитая змея, на которую можно случайно наткнуться.

Пресмыкающиеся предпочитают влажные луга, опушки лесов, берега водоёмов, каменистые участки. На дачных участках селятся в компостных кучах, высокой траве или под старыми пнями.

Как распознать змею: гадюка, уж или медянка?

На первый взгляд кажется, что всё просто: у ужей — жёлтые пятна на голове, у медянок — красноватый отлив, у гадюк — зигзагообразный узор. Но в природе встречаются исключения: ужи могут быть без пятен, гадюки — полностью чёрными, а медянки — серыми. Чтобы не ошибиться, стоит обратить внимание на несколько признаков.

Отличия ужа от гадюки

  1. Голова: у гадюки треугольная и уплощённая, у ужа — овальная.
  2. Глаза: зрачок гадюки — узкий и вертикальный, у ужа — круглый.
  3. Рисунок на спине: у гадюки зигзаг или цепочка ромбов, у ужа — разрозненные пятна.

Отличия гадюки от медянки

  1. Голова: у гадюки плоская, с выраженной шеей, у медянки — округлая.
  2. Глаза: у гадюки зрачок вертикальный, у медянки — круглый.
  3. Узор: гадюка — зигзаги, медянка — мелкие пятнышки вдоль тела.

Если змея не убегает при встрече, а спокойно вас рассматривает — скорее всего, перед вами гадюка. Лучше держаться от неё подальше.

Что делать при встрече со змеёй?

  • Не делайте резких движений — змея может воспринять их как угрозу.
  • Не пытайтесь поймать или отогнать пресмыкающееся палкой.
  • Если змея не уползает — аккуратно отойдите назад.
  • В лесу лучше носить резиновые сапоги — даже если наступите на змею, она не сможет вас укусить.

Что делать, если вас укусила змея?

Если укусил уж или медянка — просто промойте рану водой и обработайте антисептиком.

Если укусила гадюка:

  1. Выдавите из ранки немного крови, чтобы уменьшить количество яда.
  2. Примите антигистаминный препарат (тавегил, супрастин).
  3. Выпейте побольше воды, но не горячей!
  4. Ограничьте движения — активность ускоряет распространение яда.
  5. Вызовите скорую или отправляйтесь в больницу для введения сыворотки.

Чего нельзя делать при укусе гадюки?

  • Нельзя накладывать жгут — это только усилит повреждение тканей.
  • Не разрезайте место укуса — можно занести инфекцию.
  • Не пейте алкоголь — он лишь усилит интоксикацию.
  • Не прижигайте рану — это не поможет нейтрализовать яд.

Если змея поселилась на участке — что делать?

Если в саду завёлся уж — это даже хорошо! Он помогает уничтожать мышей и слизней. Но если заметили гадюку, не пытайтесь избавиться от неё самостоятельно — вызовите специалистов. Чтобы змеи не заводились на участке, регулярно косите траву, убирайте хлам и не оставляйте кучи растительных остатков.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Авто
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться Аудио 
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Последние материалы
Голос во сне назвал Катю Лель Россией: певица озвучила пророчество о сроке окончания СВО
Безалкогольное пиво и пивной живот – связь, о которой мало кто знает
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Секрет стабильного сахара в крови: достаточно изменить одну привычку
В Индии спустя 85 лет заново открыли рыбу, считавшаяся вымершей
Растяжки исчезнут навсегда: проверенные способы сделать кожу гладкой
Хотите ласковую кошку? Тогда выбирайте питомца именно этого цвета
Лазурная мечта Сардинии: как попасть в пляжный рай Кала-Голорице
Владельцы в восторге, а питомцы страдают: скрытая угроза окрашивания шерсти
Цены растут, но спрос держится: готовые блины продолжают покорять сердца россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.