Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Встреча со змеёй редко оставляет приятные воспоминания. Большинство людей либо стараются убежать, либо хватаются за палку, не разбираясь, опасна ли перед ними змея или совершенно безобидна. А ведь бездумное уничтожение рептилий нарушает природное равновесие и вредит экосистеме. Как отличить ядовитую гадюку от безопасных ужа и медянки и что делать, если змея вас укусила — разберёмся вместе.
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гремучая змея
Где чаще всего можно встретить змей?
На территории России обитают около 90 видов змей, но ядовитыми из них являются единицы. В средней полосе и Московской области чаще всего встречаются:
Обыкновенный уж — длинная неядовитая змея с жёлтыми пятнами на голове.
Медянка — небольшая безопасная змея с медно-коричневой окраской.
Обыкновенная гадюка — единственная ядовитая змея, на которую можно случайно наткнуться.
Пресмыкающиеся предпочитают влажные луга, опушки лесов, берега водоёмов, каменистые участки. На дачных участках селятся в компостных кучах, высокой траве или под старыми пнями.
Как распознать змею: гадюка, уж или медянка?
На первый взгляд кажется, что всё просто: у ужей — жёлтые пятна на голове, у медянок — красноватый отлив, у гадюк — зигзагообразный узор. Но в природе встречаются исключения: ужи могут быть без пятен, гадюки — полностью чёрными, а медянки — серыми. Чтобы не ошибиться, стоит обратить внимание на несколько признаков.
Отличия ужа от гадюки
Голова: у гадюки треугольная и уплощённая, у ужа — овальная.
Глаза: зрачок гадюки — узкий и вертикальный, у ужа — круглый.
Рисунок на спине: у гадюки зигзаг или цепочка ромбов, у ужа — разрозненные пятна.
Отличия гадюки от медянки
Голова: у гадюки плоская, с выраженной шеей, у медянки — округлая.
Глаза: у гадюки зрачок вертикальный, у медянки — круглый.
Узор: гадюка — зигзаги, медянка — мелкие пятнышки вдоль тела.
Если змея не убегает при встрече, а спокойно вас рассматривает — скорее всего, перед вами гадюка. Лучше держаться от неё подальше.
Что делать при встрече со змеёй?
Не делайте резких движений — змея может воспринять их как угрозу.
Не пытайтесь поймать или отогнать пресмыкающееся палкой.
Если змея не уползает — аккуратно отойдите назад.
В лесу лучше носить резиновые сапоги — даже если наступите на змею, она не сможет вас укусить.
Что делать, если вас укусила змея?
Если укусил уж или медянка — просто промойте рану водой и обработайте антисептиком.
Если укусила гадюка:
Выдавите из ранки немного крови, чтобы уменьшить количество яда.
Ограничьте движения — активность ускоряет распространение яда.
Вызовите скорую или отправляйтесь в больницу для введения сыворотки.
Чего нельзя делать при укусе гадюки?
Нельзя накладывать жгут — это только усилит повреждение тканей.
Не разрезайте место укуса — можно занести инфекцию.
Не пейте алкоголь — он лишь усилит интоксикацию.
Не прижигайте рану — это не поможет нейтрализовать яд.
Если змея поселилась на участке — что делать?
Если в саду завёлся уж — это даже хорошо! Он помогает уничтожать мышей и слизней. Но если заметили гадюку, не пытайтесь избавиться от неё самостоятельно — вызовите специалистов. Чтобы змеи не заводились на участке, регулярно косите траву, убирайте хлам и не оставляйте кучи растительных остатков.
Уточнения
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.