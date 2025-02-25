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Простые шаги к созданию цветущего грушевого сада на вашем участке

2:27
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, как превратить свой сад в источник сочных и ароматных груш? Эти неприхотливые деревья не только украшают участок весенним цветением, но и радуют обильным урожаем вкусных плодов.

Груши
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груши

Выбор места и подготовка почвы

Груши предпочитают солнечные участки с хорошей циркуляцией воздуха. Идеально подходят нейтральные или слегка кислые почвы с pH 6-7. Избегайте мест с застоем воды после дождя. Для успешного опыления рекомендуется посадить минимум два совместимых сорта на расстоянии 4-6 метров друг от друга.

Посадка саженцев

Оптимальное время для посадки — весна (апрель) или осень (сентябрь-октябрь). Выкопайте яму, соответствующую размеру корневого кома, и вдвое шире его. Смешайте вынутую почву с компостом (30% от общего объема) и добавьте 60 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Поместите саженец в яму, расправьте корни, засыпьте подготовленной смесью и утрамбуйте. После посадки обильно полейте и замульчируйте приствольный круг, избегая контакта мульчи со стволом.

Уход за молодыми деревьями

В первые два года регулярно поливайте грушу раз в неделю, особенно в засушливые периоды. Ранней весной проводите подкормку комплексными удобрениями, избегая избытка азота, чтобы не спровоцировать болезни. Поддерживайте приствольный круг в чистоте от сорняков, используя мульчу для сохранения влаги.

Обрезка и формирование кроны

Груши склонны к вертикальному росту, что может привести к ломкости ветвей под весом плодов. Сразу после посадки выберите 3-4 скелетные ветви, равномерно расположенные вокруг ствола, остальные удалите. Регулярно проводите обрезку в период покоя, удаляя пересекающиеся, поврежденные и больные ветви, а также волчки. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и доступ света внутрь кроны.

Ожидание первого урожая

При правильном уходе первые плоды можно ожидать через 4-6 лет после посадки. Терпение и забота о деревьях окупятся обильным и качественным урожаем, радующим вас и ваших близких.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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