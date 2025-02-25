Удивительные виды лука на перо, способные преобразить ваш сад и блюда

3:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что зелёный лук не только придаёт блюдам изысканный вкус, но и может стать украшением вашего сада? Его разнообразие видов и сортов позволяет выбрать растения с различными вкусовыми оттенками и декоративными качествами.

Фото: flickr. com by tomscoffin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зеленый лук

Лук-батун (Allium fistulosum)

Известен как татарка или зимний лук. Это многолетнее растение с полыми трубчатыми листьями, которые отрастают с ранней весны и остаются сочными до поздней осени. Его острый вкус и высокое содержание витамина C делают его незаменимым в кулинарии. Популярные сорта: "Русский зимний" (морозостойкий), "Красный" (с красноватым основанием стебля), "Лонг Токио" (с острыми нежными листьями) и "Апрельский" (с сочными полуострыми перьями).

Лук-слизун (Allium nutans)

Также известен как железистый лук. Его плоские широкие листья имеют слабоострый вкус с лёгким чесночным оттенком. Растение отличается зимостойкостью и декоративными розоватыми или сиреневыми соцветиями. Сорта: "Широколистный" (с широкими мясистыми листьями), "Лидер" (с нежными листьями и чесночным ароматом) и "Грин" (с высокоурожайными слабоострыми перьями).

Шнитт-лук (Allium schoenoprasum)

Или резанец — многолетнее растение с тонкими трубчатыми листьями и сбалансированным умеренно острым вкусом. Его сиреневые соцветия делают его привлекательным для украшения цветников. Сорта: "Богемия" (с сочными листьями и плотными соцветиями), "Медонос" (привлекающий пчёл ароматными цветами) и "Сиреневый звон" (с мощным кустом и мягким вкусом).

Лук-порей (Allium porrum)

Двулетнее растение с широкими ланцетовидными листьями и мягким луковым вкусом. Требует более тщательного ухода, но богат витаминами и минералами. Сорта: "Карантанский" (позднеспелый, высотой до 1 м), "Мамонт" (с тёмно-зелёными листьями) и "Летний бриз" (мощное растение с широкими листьями).

Лук душистый (Allium ramosum)

Или китайский лук — многолетнее растение с плоскими листьями и лёгким чесночным привкусом. Его белые звёздчатые цветы источают приятный аромат. Сорта: "Априор" (с слабоострым вкусом), "Китайский чеснок" (зимостойкий, напоминающий черемшу) и "Каприз" (с узкими нежными листьями).

Многоярусный лук (Allium proliferum)

Также известен как египетский или живородящий лук. Отличается наличием воздушных луковичек, расположенных ярусами. Морозоустойчив и неприхотлив. Сорта: "Победа" (с сочными листьями, напоминающими лук-батун), "Челябинский ранний" (урожайный и острый на вкус) и "Ликова" (с насыщенным пряным вкусом).

Лук алтайский (Allium altaicum)

Редкий многолетний вид с мощными листьями и луковицами, покрытыми серовато-коричневыми чешуями. Обладает мягким полуострым вкусом и высокой морозостойкостью. Сорт "Альвес" характеризуется сочными сизовато-зелёными листьями.

Выбирая различные виды и сорта лука на перо, вы сможете наслаждаться свежей зеленью с разнообразными вкусами и украшать свой сад красивыми цветущими растениями.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук - торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей.

