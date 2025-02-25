Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внуково сдался: ФАС настояла на бесплатных фонтанчиках для пассажиров
Не пейте яблочный уксус, пока не узнаете эти важные факты!
Чемпион ОИ-88 назвал Италию площадкой для подготовки российских лыжников к Олимпийским играм
Душевая дверь без известкового налета: найдено лучшее средство
Апельсиновые сырники: новый взгляд на привычное блюдо — тарелки опустеют, пока вы их жарите
Простые шаги к созданию цветущего грушевого сада на вашем участке
Что нужно знать о налогообложении доходов от продажи недвижимости в 2025 году
Производить легче, продавать дороже — как дизель превратился в топливный парадокс
Всего пару капель — и кожа в восторге: не забудьте про это средство после очищения

Удивительные виды лука на перо, способные преобразить ваш сад и блюда

3:29
Садоводство

Знаете ли вы, что зелёный лук не только придаёт блюдам изысканный вкус, но и может стать украшением вашего сада? Его разнообразие видов и сортов позволяет выбрать растения с различными вкусовыми оттенками и декоративными качествами.

Зеленый лук
Фото: flickr. com by tomscoffin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зеленый лук

Лук-батун (Allium fistulosum)

Известен как татарка или зимний лук. Это многолетнее растение с полыми трубчатыми листьями, которые отрастают с ранней весны и остаются сочными до поздней осени. Его острый вкус и высокое содержание витамина C делают его незаменимым в кулинарии. Популярные сорта: "Русский зимний" (морозостойкий), "Красный" (с красноватым основанием стебля), "Лонг Токио" (с острыми нежными листьями) и "Апрельский" (с сочными полуострыми перьями).

Лук-слизун (Allium nutans)

Также известен как железистый лук. Его плоские широкие листья имеют слабоострый вкус с лёгким чесночным оттенком. Растение отличается зимостойкостью и декоративными розоватыми или сиреневыми соцветиями. Сорта: "Широколистный" (с широкими мясистыми листьями), "Лидер" (с нежными листьями и чесночным ароматом) и "Грин" (с высокоурожайными слабоострыми перьями).

Шнитт-лук (Allium schoenoprasum)

Или резанец — многолетнее растение с тонкими трубчатыми листьями и сбалансированным умеренно острым вкусом. Его сиреневые соцветия делают его привлекательным для украшения цветников. Сорта: "Богемия" (с сочными листьями и плотными соцветиями), "Медонос" (привлекающий пчёл ароматными цветами) и "Сиреневый звон" (с мощным кустом и мягким вкусом).

Лук-порей (Allium porrum)

Двулетнее растение с широкими ланцетовидными листьями и мягким луковым вкусом. Требует более тщательного ухода, но богат витаминами и минералами. Сорта: "Карантанский" (позднеспелый, высотой до 1 м), "Мамонт" (с тёмно-зелёными листьями) и "Летний бриз" (мощное растение с широкими листьями).

Лук душистый (Allium ramosum)

Или китайский лук — многолетнее растение с плоскими листьями и лёгким чесночным привкусом. Его белые звёздчатые цветы источают приятный аромат. Сорта: "Априор" (с слабоострым вкусом), "Китайский чеснок" (зимостойкий, напоминающий черемшу) и "Каприз" (с узкими нежными листьями).

Многоярусный лук (Allium proliferum)

Также известен как египетский или живородящий лук. Отличается наличием воздушных луковичек, расположенных ярусами. Морозоустойчив и неприхотлив. Сорта: "Победа" (с сочными листьями, напоминающими лук-батун), "Челябинский ранний" (урожайный и острый на вкус) и "Ликова" (с насыщенным пряным вкусом).

Лук алтайский (Allium altaicum)

Редкий многолетний вид с мощными листьями и луковицами, покрытыми серовато-коричневыми чешуями. Обладает мягким полуострым вкусом и высокой морозостойкостью. Сорт "Альвес" характеризуется сочными сизовато-зелёными листьями.

Выбирая различные виды и сорта лука на перо, вы сможете наслаждаться свежей зеленью с разнообразными вкусами и украшать свой сад красивыми цветущими растениями.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук - торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России
Российский шоу-бизнес
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
Не пейте яблочный уксус, пока не узнаете эти важные факты!
Чемпион ОИ-88 назвал Италию площадкой для подготовки российских лыжников к Олимпийским играм
Душевая дверь без известкового налета: найдено лучшее средство
Апельсиновые сырники: новый взгляд на привычное блюдо — тарелки опустеют, пока вы их жарите
Простые шаги к созданию цветущего грушевого сада на вашем участке
Что нужно знать о налогообложении доходов от продажи недвижимости в 2025 году
Производить легче, продавать дороже — как дизель превратился в топливный парадокс
Всего пару капель — и кожа в восторге: не забудьте про это средство после очищения
Не тянет, не убегает, не упрямится: всего 7 дней — и прогулки станут идеальными
Вулкан, который не спит: эксперты о грядущем извержении Рейнира в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.