Клубника без сезонов: как фриго приносит ягоды круглый год

Вы когда-нибудь задумывались, как получить обильный урожай клубники уже в первый сезон после посадки? Технология "фриго" предоставляет такую возможность, позволяя выращивать сочные ягоды круглый год.
"Фриго" — это не сорт клубники, а методика подготовки и хранения саженцев. Название происходит от итальянского слова "frigo", что означает "холод". Суть технологии заключается в выкапывании растений в период покоя, очистке от листьев и хранении при температуре от 0 до -2°C и влажности около 90%. В таких условиях саженцы могут сохраняться до 9 месяцев без потери качества.
Качество рассады фриго определяется диаметром корневой шейки и делится на несколько классов:
Класс A: диаметр 12-15 мм, 2 цветоноса, плодоношение в год посадки, до 20 ягод с куста.
Класс A+: диаметр 15-18 мм, 3 и более цветоносов, 25-40 ягод с куста.
Класс WB: диаметр свыше 22 мм, более 5 цветоносов, более 450 г ягод с куста в год посадки.
Основные достоинства использования рассады фриго:
Гибкость посадки: возможность высаживать саженцы в любое время года, планируя сроки получения урожая.
Быстрое плодоношение: первые ягоды появляются через 1,5-2 месяца после посадки.
Высокая урожайность: саженцы дают обильный и качественный урожай.
Здоровый посадочный материал: рассада выращивается в стерильных условиях, что снижает риск заболеваний.
Перед посадкой саженцы необходимо правильно подготовить:
Разморозка: оставить рассаду в прохладном помещении на сутки для постепенного оттаивания.
Замачивание: поместить корни в прохладную воду на несколько часов.
Посадка: высадить саженцы в подготовленную почву, обеспечив регулярный полив и подкормку.
Технология фриго открывает новые возможности для садоводов, позволяя получать свежую клубнику практически круглый год. С правильным подходом и уходом вы сможете наслаждаться вкусными и сочными ягодами уже в первый сезон после посадки.
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