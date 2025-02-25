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Клубника без сезонов: как фриго приносит ягоды круглый год

2:36
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, как получить обильный урожай клубники уже в первый сезон после посадки? Технология "фриго" предоставляет такую возможность, позволяя выращивать сочные ягоды круглый год.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Что такое клубника фриго?

"Фриго" — это не сорт клубники, а методика подготовки и хранения саженцев. Название происходит от итальянского слова "frigo", что означает "холод". Суть технологии заключается в выкапывании растений в период покоя, очистке от листьев и хранении при температуре от 0 до -2°C и влажности около 90%. В таких условиях саженцы могут сохраняться до 9 месяцев без потери качества.

Классификация рассады фриго

Качество рассады фриго определяется диаметром корневой шейки и делится на несколько классов:

  • Класс A: диаметр 12-15 мм, 2 цветоноса, плодоношение в год посадки, до 20 ягод с куста.

  • Класс A+: диаметр 15-18 мм, 3 и более цветоносов, 25-40 ягод с куста.

  • Класс WB: диаметр свыше 22 мм, более 5 цветоносов, более 450 г ягод с куста в год посадки.

Преимущества технологии фриго

Основные достоинства использования рассады фриго:

  • Гибкость посадки: возможность высаживать саженцы в любое время года, планируя сроки получения урожая.

  • Быстрое плодоношение: первые ягоды появляются через 1,5-2 месяца после посадки.

  • Высокая урожайность: саженцы дают обильный и качественный урожай.

  • Здоровый посадочный материал: рассада выращивается в стерильных условиях, что снижает риск заболеваний.

Особенности посадки и ухода

Перед посадкой саженцы необходимо правильно подготовить:

  1. Разморозка: оставить рассаду в прохладном помещении на сутки для постепенного оттаивания.

  2. Замачивание: поместить корни в прохладную воду на несколько часов.

  3. Посадка: высадить саженцы в подготовленную почву, обеспечив регулярный полив и подкормку.

Технология фриго открывает новые возможности для садоводов, позволяя получать свежую клубнику практически круглый год. С правильным подходом и уходом вы сможете наслаждаться вкусными и сочными ягодами уже в первый сезон после посадки.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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