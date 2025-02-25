Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алмазные отжимания: вот как накачать руки и грудь без тренажёров
На границе с Калининградом: Литва сносит линии электропередачи
Майонез без яиц, но с идеальным вкусом: проверенный рецепт, который спасёт любой салат
Ваше сердце обидится, если вы не включите эти блюда в рацион
Думали, что хочет всем угодить: Зарубина раскрыла истинную причину своей доброты на шоу Суперстар
Прорыв в лечении эпилепсии: искусственный интеллект помогает врачам
Актриса Катя Кабак рассказала о неожиданной реакции пятилетней дочери на развод родителей
Шелушащаяся кутикула? Эти простые шаги помогут восстановить кожу
Эти помидоры съедают прямо с куста — лучшие сорта черри, от которых невозможно оторваться

Готовим сад к весне: избегаем фатальных ошибок в последний месяц зимы

3:48
Садоводство

Февраль — месяц, когда природа испытывает садоводов на прочность: то солнце пригреет, то мороз щиплет за нос. В это время важно не допустить ошибок, способных навредить вашему саду.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сад, огород зимой

1. Защита деревьев от солнечных ожогов

С середины февраля солнечные лучи становятся активнее, и перепады температур могут вызвать ожоги на стволах плодовых деревьев. Если осенняя побелка не проведена, дождитесь оттепели и нанесите защитное покрытие на штамбы и основания крупных ветвей. В морозы можно обвязать стволы еловыми ветками или мешковиной.

2. Укрытие молодых хвойных растений

Молодые хвойные деревья и кустарники подвержены иссушению в конце зимы. При ярком солнце крона испаряет влагу, а корни в промерзшей земле не могут её восполнить. Чтобы избежать пожелтения и опадания хвои, укройте растения еловыми ветками или мешковиной, создавая тень и защищая от обезвоживания.

3. Своевременная обрезка деревьев

Хотя некоторые рекомендуют обрезку в феврале, не спешите. Обрезка в морозы может повредить внутренние ткани деревьев, особенно косточковых культур. Лучше отложить эту процедуру до марта или начала апреля, когда установится более тёплая погода.

4. Защита от грызунов и зайцев

В голодные зимние месяцы грызуны и зайцы могут повредить кору деревьев и кустарников. Обвяжите стволы молодых деревьев еловыми ветками, иголками вниз, чтобы отпугнуть мышей. Проверьте заборы и устраните возможные лазейки для зайцев, закрыв их досками или сеткой.

5. Проветривание теплиц

Оставлять теплицы закрытыми на всю зиму — ошибка. В тёплые дни февраля откройте двери и окна теплицы на несколько дней, чтобы уничтожить зимующих вредителей. Перед этим накидайте внутрь снег: при таянии он увлажнит почву, подготавливая её к весенним посадкам.

6. Устранение последствий снегопадов

Мокрый снег может повредить крыши теплиц и ветви деревьев. Регулярно очищайте конструкции и растения от снега, начиная с нижних ветвей, чтобы предотвратить их поломку.

7. Перераспределение снега на участке

Высокие сугробы вдоль дорожек и тонкий слой снега на грядках — неравномерное распределение, вредящее растениям. Переносите снег с дорожек на грядки и приствольные круги деревьев, обеспечивая им надёжное укрытие и запас влаги для весеннего роста.

8. Своевременный посев семян

Некоторые культуры с длительным периодом вегетации, такие как перец и баклажаны, требуют посева на рассаду уже в первой половине февраля. Запоздание с посевом может привести к позднему и скудному урожаю.

9. Другие распространённые ошибки

  • Ранняя посадка рассады: переросшие растения плохо приживаются.
  • Отсутствие планирования посадок: избыток рассады приводит к лишним тратам и усилиям.
  • Непроверенные семена: проведите пробный посев, чтобы убедиться в их всхожести.
  • Преждевременная покупка саженцев: без надлежащих условий хранения они могут погибнуть до высадки.
  • Забывать о подкормке птиц: развесьте кормушки, чтобы привлечь пернатых помощников, которые весной помогут в борьбе с вредителями.

Избегая этих ошибок, вы подготовите свой сад к успешному сезону и обеспечите здоровый рост растений.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Здоровье
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления Аудио 
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Это поведение мышей сбивает с толку: почему они пытаются оживить сородичей? Игорь Буккер Россия выигрывает войну с Западом и решит украинский вопрос в свою пользу Любовь Степушова Советские велосипеды: ТОП-6 моделей, о которых мечтали все дети СССР Дмитрий Плотников
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Последние материалы
Алмазные отжимания: вот как накачать руки и грудь без тренажёров
На границе с Калининградом: Литва сносит линии электропередачи
Майонез без яиц, но с идеальным вкусом: проверенный рецепт, который спасёт любой салат
Ваше сердце обидится, если вы не включите эти блюда в рацион
Думали, что хочет всем угодить: Зарубина раскрыла истинную причину своей доброты на шоу Суперстар
Прорыв в лечении эпилепсии: искусственный интеллект помогает врачам
В России насчитали 658 миллионов тонн редких металлов
Актриса Катя Кабак рассказала о неожиданной реакции пятилетней дочери на развод родителей
Шелушащаяся кутикула? Эти простые шаги помогут восстановить кожу
Эти помидоры съедают прямо с куста — лучшие сорта черри, от которых невозможно оторваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.