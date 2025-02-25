Готовим сад к весне: избегаем фатальных ошибок в последний месяц зимы

Февраль — месяц, когда природа испытывает садоводов на прочность: то солнце пригреет, то мороз щиплет за нос. В это время важно не допустить ошибок, способных навредить вашему саду.
1. Защита деревьев от солнечных ожогов
С середины февраля солнечные лучи становятся активнее, и перепады температур могут вызвать ожоги на стволах плодовых деревьев. Если осенняя побелка не проведена, дождитесь оттепели и нанесите защитное покрытие на штамбы и основания крупных ветвей. В морозы можно обвязать стволы еловыми ветками или мешковиной.
2. Укрытие молодых хвойных растений
Молодые хвойные деревья и кустарники подвержены иссушению в конце зимы. При ярком солнце крона испаряет влагу, а корни в промерзшей земле не могут её восполнить. Чтобы избежать пожелтения и опадания хвои, укройте растения еловыми ветками или мешковиной, создавая тень и защищая от обезвоживания.
3. Своевременная обрезка деревьев
Хотя некоторые рекомендуют обрезку в феврале, не спешите. Обрезка в морозы может повредить внутренние ткани деревьев, особенно косточковых культур. Лучше отложить эту процедуру до марта или начала апреля, когда установится более тёплая погода.
4. Защита от грызунов и зайцев
В голодные зимние месяцы грызуны и зайцы могут повредить кору деревьев и кустарников. Обвяжите стволы молодых деревьев еловыми ветками, иголками вниз, чтобы отпугнуть мышей. Проверьте заборы и устраните возможные лазейки для зайцев, закрыв их досками или сеткой.
5. Проветривание теплиц
Оставлять теплицы закрытыми на всю зиму — ошибка. В тёплые дни февраля откройте двери и окна теплицы на несколько дней, чтобы уничтожить зимующих вредителей. Перед этим накидайте внутрь снег: при таянии он увлажнит почву, подготавливая её к весенним посадкам.
6. Устранение последствий снегопадов
Мокрый снег может повредить крыши теплиц и ветви деревьев. Регулярно очищайте конструкции и растения от снега, начиная с нижних ветвей, чтобы предотвратить их поломку.
7. Перераспределение снега на участке
Высокие сугробы вдоль дорожек и тонкий слой снега на грядках — неравномерное распределение, вредящее растениям. Переносите снег с дорожек на грядки и приствольные круги деревьев, обеспечивая им надёжное укрытие и запас влаги для весеннего роста.
8. Своевременный посев семян
Некоторые культуры с длительным периодом вегетации, такие как перец и баклажаны, требуют посева на рассаду уже в первой половине февраля. Запоздание с посевом может привести к позднему и скудному урожаю.
9. Другие распространённые ошибки
Избегая этих ошибок, вы подготовите свой сад к успешному сезону и обеспечите здоровый рост растений.
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.