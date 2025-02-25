Готовим сад к весне: избегаем фатальных ошибок в последний месяц зимы

3:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Февраль — месяц, когда природа испытывает садоводов на прочность: то солнце пригреет, то мороз щиплет за нос. В это время важно не допустить ошибок, способных навредить вашему саду.

Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сад, огород зимой

1. Защита деревьев от солнечных ожогов

С середины февраля солнечные лучи становятся активнее, и перепады температур могут вызвать ожоги на стволах плодовых деревьев. Если осенняя побелка не проведена, дождитесь оттепели и нанесите защитное покрытие на штамбы и основания крупных ветвей. В морозы можно обвязать стволы еловыми ветками или мешковиной.

2. Укрытие молодых хвойных растений

Молодые хвойные деревья и кустарники подвержены иссушению в конце зимы. При ярком солнце крона испаряет влагу, а корни в промерзшей земле не могут её восполнить. Чтобы избежать пожелтения и опадания хвои, укройте растения еловыми ветками или мешковиной, создавая тень и защищая от обезвоживания.

3. Своевременная обрезка деревьев

Хотя некоторые рекомендуют обрезку в феврале, не спешите. Обрезка в морозы может повредить внутренние ткани деревьев, особенно косточковых культур. Лучше отложить эту процедуру до марта или начала апреля, когда установится более тёплая погода.

4. Защита от грызунов и зайцев

В голодные зимние месяцы грызуны и зайцы могут повредить кору деревьев и кустарников. Обвяжите стволы молодых деревьев еловыми ветками, иголками вниз, чтобы отпугнуть мышей. Проверьте заборы и устраните возможные лазейки для зайцев, закрыв их досками или сеткой.

5. Проветривание теплиц

Оставлять теплицы закрытыми на всю зиму — ошибка. В тёплые дни февраля откройте двери и окна теплицы на несколько дней, чтобы уничтожить зимующих вредителей. Перед этим накидайте внутрь снег: при таянии он увлажнит почву, подготавливая её к весенним посадкам.

6. Устранение последствий снегопадов

Мокрый снег может повредить крыши теплиц и ветви деревьев. Регулярно очищайте конструкции и растения от снега, начиная с нижних ветвей, чтобы предотвратить их поломку.

7. Перераспределение снега на участке

Высокие сугробы вдоль дорожек и тонкий слой снега на грядках — неравномерное распределение, вредящее растениям. Переносите снег с дорожек на грядки и приствольные круги деревьев, обеспечивая им надёжное укрытие и запас влаги для весеннего роста.

8. Своевременный посев семян

Некоторые культуры с длительным периодом вегетации, такие как перец и баклажаны, требуют посева на рассаду уже в первой половине февраля. Запоздание с посевом может привести к позднему и скудному урожаю.

9. Другие распространённые ошибки

Ранняя посадка рассады : переросшие растения плохо приживаются.

: переросшие растения плохо приживаются. Отсутствие планирования посадок : избыток рассады приводит к лишним тратам и усилиям.

: избыток рассады приводит к лишним тратам и усилиям. Непроверенные семена : проведите пробный посев, чтобы убедиться в их всхожести.

: проведите пробный посев, чтобы убедиться в их всхожести. Преждевременная покупка саженцев : без надлежащих условий хранения они могут погибнуть до высадки.

: без надлежащих условий хранения они могут погибнуть до высадки. Забывать о подкормке птиц: развесьте кормушки, чтобы привлечь пернатых помощников, которые весной помогут в борьбе с вредителями.

Избегая этих ошибок, вы подготовите свой сад к успешному сезону и обеспечите здоровый рост растений.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

