Поливаем пахиру: это спасёт растение от гибели — вот, что нужно делать

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотя пахира водная известна своей неприхотливостью, важно соблюдать режим полива, чтобы она оставалась здоровой.

Фото: commons.wikimedia.org by John Robert McPherson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пахира водная

Как тропическое растение, она нуждается во влажной почве и умеренной влажности, но если поливать её слишком обильно, можно потерять листья или вызвать гниение корней.

Лучший способ узнать, нуждается ли растение в поливе, — проверить почву: если верхний слой толщиной в сантиметр сухой на ощупь, то пахира требует полива. Обычно это нужно делать раз в одну-две недели, в зависимости от условий.

Пахире водной нужно много света, а это значит, что ей надо больше воды.

"Любому растению, находящемуся при ярком освещении, потребуется больше воды, поскольку оно активнее занимается фотосинтезом", — сообщила Лиза Элдред Стейнкопф, основательница the Houseplant Guru.

Тип почвы, в которой растёт растение, также влияет на его потребность в поливе. На частоту полива также влияет температура и влажность в помещении.

Если требуется частый полив, возможно, пришло время пересадить растение в кашпо побольше.

Эксперты рекомендовали поливать пахиру сверху. Поливать нужно до тех пор, пока вода не появится из дренажного отверстия, сообщает marthastewart.com.

Уточнения

Пахира водная (лат. Pachira aquatica) — растение семейства Мальвовые (Malvaceae), вид рода Пахира, произрастающее во влажных районах Центральной и Южной Америки. По-иному её ещё называют «ореховым деревом».

