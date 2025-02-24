Поливаем пахиру: это спасёт растение от гибели — вот, что нужно делать

Хотя пахира водная известна своей неприхотливостью, важно соблюдать режим полива, чтобы она оставалась здоровой.
Как тропическое растение, она нуждается во влажной почве и умеренной влажности, но если поливать её слишком обильно, можно потерять листья или вызвать гниение корней.
Лучший способ узнать, нуждается ли растение в поливе, — проверить почву: если верхний слой толщиной в сантиметр сухой на ощупь, то пахира требует полива. Обычно это нужно делать раз в одну-две недели, в зависимости от условий.
Пахире водной нужно много света, а это значит, что ей надо больше воды.
"Любому растению, находящемуся при ярком освещении, потребуется больше воды, поскольку оно активнее занимается фотосинтезом", — сообщила Лиза Элдред Стейнкопф, основательница the Houseplant Guru.
Тип почвы, в которой растёт растение, также влияет на его потребность в поливе. На частоту полива также влияет температура и влажность в помещении.
Если требуется частый полив, возможно, пришло время пересадить растение в кашпо побольше.
Эксперты рекомендовали поливать пахиру сверху. Поливать нужно до тех пор, пока вода не появится из дренажного отверстия, сообщает marthastewart.com.
Пахира водная (лат. Pachira aquatica) — растение семейства Мальвовые (Malvaceae), вид рода Пахира, произрастающее во влажных районах Центральной и Южной Америки. По-иному её ещё называют «ореховым деревом».
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