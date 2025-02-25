Эти помидоры съедают прямо с куста — лучшие сорта черри, от которых невозможно оторваться

4:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор подходящего сорта томатов черри может значительно повлиять на урожайность и вкусовые качества плодов. Представляем подборку из 10 лучших сортов, которые отлично подходят для выращивания в огороде, теплице или даже дома.

Фото: 500px by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Помидоры черри

1. "Детская радость F1"

Раннеспелый индетерминантный гибрид, созревающий за 100-105 дней. Высота растения достигает 2 метров, что требует подвязки. На длинных кистях формируется по 13-15 ярко-красных плодов массой около 20 г. Отличается сладким вкусом и устойчивостью к растрескиванию. Рекомендуется для тепличного выращивания.

2. "Черная вишня"

Индетерминантный сорт с темно-фиолетовыми плодами массой до 20 г. Созревает за 100-110 дней. Кусты достигают 1,8 метра в высоту. Плоды обладают сладким вкусом с легкой кислинкой. Подходит для выращивания в открытом грунте и теплицах.

3. "Медовая капля"

Детерминантный сорт с грушевидными желтыми плодами массой около 15-30 г. Созревает за 110-115 дней. Кусты компактные, высотой до 1 метра. Плоды сладкие, с медовым привкусом. Идеально подходит для открытого грунта.

4. "Клюква в сахаре"

Раннеспелый детерминантный сорт, созревающий за 100-110 дней. Кусты высотой до 60 см, не требуют пасынкования. Плоды красные, округлые, массой около 15 г, с насыщенным сладким вкусом. Подходит для выращивания в открытом грунте и на балконе.

5. "Золото Амишей"

Индетерминантный сорт с ярко-желтыми плодами массой до 30 г. Созревает за 95-100 дней. Кусты достигают 1,5 метра в высоту. Плоды сочные, сладкие, с фруктовым ароматом. Рекомендуется для тепличного выращивания.

6. "Шоколадная конфетка"

Раннеспелый индетерминантный гибрид, созревающий за 90-95 дней. Плоды коричнево-красные, овальные, массой около 20-25 г. Кусты высотой до 2 метров. Отличается сладким вкусом и устойчивостью к заболеваниям. Подходит для теплиц.

7. "Карамель красная F1"

Индетерминантный гибрид с красными плодами массой около 25 г. Созревает за 100-110 дней. Кусты достигают 2 метров в высоту. Плоды сладкие, сочные, собраны в длинные кисти. Рекомендуется для тепличного выращивания.

8. "Финик желтый F1"

Детерминантный гибрид с овальными желтыми плодами массой около 20 г. Созревает за 90-100 дней. Кусты компактные, высотой до 70 см. Плоды сладкие, с плотной мякотью. Подходит для открытого грунта и контейнерного выращивания.

9. "Бонсай"

Ультраранний детерминантный сорт, созревающий за 85-90 дней. Кусты карликовые, высотой до 30 см, идеально подходят для выращивания на подоконнике или балконе. Плоды красные, округлые, массой около 20 г, с приятным сладким вкусом.

10. "Диковинка"

Индетерминантный сорт с темно-фиолетовыми плодами массой до 25 г. Созревает за 100-105 дней. Кусты достигают 1,8 метра в высоту. Плоды сладкие, с необычным экзотическим вкусом. Рекомендуется для теплиц и открытого грунта.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

