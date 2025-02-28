Усиленно ухаживаете за рассадой, но она всё равно слабая? Тогда вот что вам нужно срочно сделать

Выращивание крепкой и здоровой рассады томатов начинается с правильной подготовки семян. Один из ключевых этапов — замачивание, которое способствует ускоренному и дружному прорастанию, а также повышает устойчивость растений к болезням.
Замачивание помогает размягчить плотную оболочку семени, облегчая доступ влаги и кислорода к зародышу. Это ускоряет процесс прорастания и повышает энергию роста. Кроме того, предварительное замачивание позволяет выявить нежизнеспособные семена: полные опускаются на дно, а пустые всплывают в солевом растворе (1 чайная ложка соли на стакан воды).
Обеззараживание. Перед замачиванием рекомендуется обработать семена для уничтожения патогенных микроорганизмов. Для этого можно использовать 1% раствор марганцовки, в котором семена выдерживают 10-15 минут, затем промывают чистой водой.
Выбор раствора для замачивания. Существует несколько вариантов:
Процесс замачивания. Семена помещают в марлевый мешочек или раскладывают на увлажненной ткани, затем опускают в выбранный раствор. Время замачивания зависит от используемого средства:
Правильное замачивание семян томатов — залог получения крепкой и здоровой рассады, способной дать обильный урожай. Следуя указанным рекомендациям, вы значительно повысите шансы на успешное выращивание этой культуры.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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