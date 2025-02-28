В прошлом году винограда было мало? Возможно, вы перестарались с обрезкой, давайте разбираться

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Удаление пасынков и усов на винограде — распространенная практика среди садоводов, стремящихся улучшить урожайность и здоровье растений. Однако не все знают, как правильно проводить эти процедуры и какие ошибки могут негативно сказаться на лозе.

Фото: commons.wikimedia.org by Tashkoskim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виноград

Пасынки винограда: что это и зачем их удалять

Пасынки — это боковые побеги, возникающие из пазух листьев на основном стебле винограда. Их чрезмерный рост может привести к загущению куста, что ухудшает вентиляцию и освещенность, создавая благоприятные условия для развития грибковых заболеваний, таких как милдью и оидиум. Кроме того, пасынки отнимают питательные вещества, необходимые для формирования гроздей и созревания ягод.

Рекомендуется удалять пасынки, оставляя один-два листа на каждом побеге. Это способствует улучшению фотосинтеза и питанию растения, а также предотвращает пробуждение спящих почек, которые важны для урожая следующего года. Полное удаление пасынков может привести к активному росту новых побегов, что потребует повторных процедур и дополнительных усилий.

Усы винограда: удалять или оставить

Усы — это специальные органы винограда, с помощью которых лоза крепится к опоре, обеспечивая вертикальный рост. Некоторые садоводы считают, что усы отнимают питание у растения и их следует удалять. Однако практика показывает, что удаление усов не приносит значительной пользы. Куст не становится гуще, освещенность и вентиляция не ухудшаются, а способность лозы самостоятельно находить опору снижается. Кроме того, удаление усов требует дополнительного времени и усилий, которые можно было бы направить на другие важные работы в саду.

Распространенные ошибки при обрезке винограда

Полное удаление пасынков: это может привести к пробуждению спящих почек и активному росту новых побегов, что увеличивает трудозатраты на уход за растением. Удаление усов: лоза теряет способность самостоятельно крепиться к опоре, что может привести к повреждению растения и снижению урожайности. Неправильное время обрезки: проводить обрезку следует в определенные сроки, чтобы не навредить растению и обеспечить оптимальные условия для его развития.

Избегая этих ошибок и правильно ухаживая за виноградом, вы сможете обеспечить здоровый рост лозы и получить богатый урожай вкусных и сочных ягод.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

